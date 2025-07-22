IHF отправила письмо в МОК о снятии санкции с белорусского и российского гандбола

Международный олимпийский комитет ждет указание от мировых корпораций о допуске белорусов и россиян на мировую арену, поскольку МОК не является самостоятельным в принятии решения и полностью зависит от тех, кто дает деньги. Такое мнение высказал генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий.

19 июля громкой новостью стало сообщение о том, что Международная федерация гандбола (IHF) отправила в МОК письмо с просьбой снять санкции с белорусского и российского гандбола и восстановить справедливость в мировом олимпийском движении. Однако, по словам одного из белорусских менеджеров этого вида спорта, чиновники в руководстве МОК будут ждать указания свыше, в очередной раз демонстрируя политику двойных стандартов, тем более на фоне израильско-иранского конфликта.

Андрей Балецкий: "К сожалению, внятных ответов на вопрос о причинах и о том, какие именно обстоятельства должны сложиться, чтобы ситуация изменилась и все вернулось на прежние рельсы, получено не было. Неясно, где проходит та самая граница, после которой все станет как раньше".