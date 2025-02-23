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Лесные препятствия ночью - почему на чемпионат "Four Seasons" съезжаются не только белорусы
Под Смолевичами в деревне Каменка на натурной площадке киностудии "Беларусьфильм" прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons".
Камеры мобильных телефонов, профессиональная техника фото- и видеосъемки, рев моторов мотоциклов и бешеная энергетика на всей площадке. На состязания приехали сотни эндуристов не только из Беларуси. Four Seasons - это уже своеобразный бренд, известный далеко за пределами нашей страны.
Жанна Макарова, бронзовый призер зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons":
"Это всегда праздник. Приезжают ребята из разных стран, с разными скиллами, разными целями. Такая концентрация разных людей. Ты у них учишься всему, смотришь, куда можно расти".
К организации и проведению зимнего этапа активно подключилось и главное управление спорта и туризма Минского облисполкома, а также Смолевичский райисполком.
Каждый этап соревнований - это своя отдельная серия с неповторимым и лихо закрученным сюжетом. Причем здесь нет второстепенных ролей.
По традиции, на этапах Four Seasons эндуристы выступают в нескольких классах. Только начинающие представляют "open-hobby", есть еще отдельный класс для девушек, классы "profi" и "электро".
Победитель зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons" в классе "электро" Илья Маликов рассказал об особенностях электромотоцикла: "Он гораздо проще в управлении, гораздо более мощный, динамичный, при этом тяжелее. Я 10 лет ездил на эндуро мотоцикле, и в свое время даже был вице-чемпионом Беларуси по эндуро. И как-то любовь к этому немножко начала охладевать. Вот я попробовал электромотоцикл и понял, что заново влюбился. Я начал тренироваться каждый день снова. Такого со мной давно не было".
На этапе случился и исторический момент. Не только для белорусского, но и всего постсоветского пространства. Именно на нашем старте впервые состязания в классе "электро" стали официальными. А это значит, что тот, кто выиграет Four Seasons, станет первым в истории чемпионом нашей страны.
Эндуро давно стал семейным спортом. И если мужчины, превозмогая себя, тащат своего железного коня в гору, то жены, подруги и даже дети остаются эдаким мотиватором.
А еще эндуро - это про династии в спорте. Отец Евгения Тылецкого Александр Васильевич - знаменитый и титулованный мотоспортсмен. Посадил своего сына за руль мотоцикла, когда тому было всего 4 года.
Евгений Тылецкий, серебряный призер зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons" в классе "profi":
"Он сам много гонял, был призером Советского Союза по эндуро тоже. Сам я занимался всю жизнь мотокроссом. Недавно начал увлекаться, кататься для себя. Очень мне нравится. Мотокросс это более строгий, более профессиональный вид спорта. Ездишь замкнутой трассе".
Миграции от мотокросса в эндуро весьма частое явление. В каждой из дисциплин можно найти что-то свое. В отличие от мотокросса, в эндуро нет специально подготовленных трасс. Заезды проходят по лесам, горам, болотам и другой труднопроходимой местности. Какой маршрут ожидает гонщиков впереди, сами спортсмены не знают. Ибо проезжать трассу до соревнований категорически запрещается.
А теперь только представьте, если ехать приходится ночью.
"Фара сзади, габарит, либо светоотражающая красная лента какая-нибудь, чтобы в спину никто не прилетел. Ночью тяжело ехать, видишь только перед собой, где-то подпрыгиваешь, а под тобой темнота", - поделился председатель Комитета эндуро Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта Алексей Мошок.
"Гонка очень классная. Добавляет опыта в копилочку, потому что ничего подобного ни в России, ни в других странах у меня пока не было", - отметил победитель зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons" в классе "profi" Артем Кунцевич.
Сходят по своему желанию с трассы единицы. Эндуро - это про силу характера и воли. Сдаться - не про них. Это непрестижно даже. Если упал, поднимаешься сам, поднимаешь мотоцикл и, скрипя зубами, вновь карабкаешься в гору.