Лесные препятствия ночью - почему на чемпионат "Four Seasons" съезжаются не только белорусы

Под Смолевичами в деревне Каменка на натурной площадке киностудии "Беларусьфильм" прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons".

Камеры мобильных телефонов, профессиональная техника фото- и видеосъемки, рев моторов мотоциклов и бешеная энергетика на всей площадке. На состязания приехали сотни эндуристов не только из Беларуси. Four Seasons - это уже своеобразный бренд, известный далеко за пределами нашей страны.

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Жанна Макарова, бронзовый призер зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons":

"Это всегда праздник. Приезжают ребята из разных стран, с разными скиллами, разными целями. Такая концентрация разных людей. Ты у них учишься всему, смотришь, куда можно расти".

К организации и проведению зимнего этапа активно подключилось и главное управление спорта и туризма Минского облисполкома, а также Смолевичский райисполком.

Каждый этап соревнований - это своя отдельная серия с неповторимым и лихо закрученным сюжетом. Причем здесь нет второстепенных ролей.

По традиции, на этапах Four Seasons эндуристы выступают в нескольких классах. Только начинающие представляют "open-hobby", есть еще отдельный класс для девушек, классы "profi" и "электро".

Илья Маликов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dec152a0-31df-4ebb-a624-565c12ff5bf9/conversions/ddb3339a-2cef-4057-9137-b658e0380336-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dec152a0-31df-4ebb-a624-565c12ff5bf9/conversions/ddb3339a-2cef-4057-9137-b658e0380336-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dec152a0-31df-4ebb-a624-565c12ff5bf9/conversions/ddb3339a-2cef-4057-9137-b658e0380336-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dec152a0-31df-4ebb-a624-565c12ff5bf9/conversions/ddb3339a-2cef-4057-9137-b658e0380336-xl-___webp_1920.webp 1920w

Победитель зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons" в классе "электро" Илья Маликов рассказал об особенностях электромотоцикла: "Он гораздо проще в управлении, гораздо более мощный, динамичный, при этом тяжелее. Я 10 лет ездил на эндуро мотоцикле, и в свое время даже был вице-чемпионом Беларуси по эндуро. И как-то любовь к этому немножко начала охладевать. Вот я попробовал электромотоцикл и понял, что заново влюбился. Я начал тренироваться каждый день снова. Такого со мной давно не было".

На этапе случился и исторический момент. Не только для белорусского, но и всего постсоветского пространства. Именно на нашем старте впервые состязания в классе "электро" стали официальными. А это значит, что тот, кто выиграет Four Seasons, станет первым в истории чемпионом нашей страны.

Эндуро давно стал семейным спортом. И если мужчины, превозмогая себя, тащат своего железного коня в гору, то жены, подруги и даже дети остаются эдаким мотиватором.

Евгений Тылецкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c81b372-5269-4478-b718-caea0ed84c74/conversions/9dc9f0ce-007d-4fa6-8ab7-c576632f1e38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c81b372-5269-4478-b718-caea0ed84c74/conversions/9dc9f0ce-007d-4fa6-8ab7-c576632f1e38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c81b372-5269-4478-b718-caea0ed84c74/conversions/9dc9f0ce-007d-4fa6-8ab7-c576632f1e38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c81b372-5269-4478-b718-caea0ed84c74/conversions/9dc9f0ce-007d-4fa6-8ab7-c576632f1e38-xl-___webp_1920.webp 1920w

А еще эндуро - это про династии в спорте. Отец Евгения Тылецкого Александр Васильевич - знаменитый и титулованный мотоспортсмен. Посадил своего сына за руль мотоцикла, когда тому было всего 4 года.

Евгений Тылецкий, серебряный призер зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons" в классе "profi":

"Он сам много гонял, был призером Советского Союза по эндуро тоже. Сам я занимался всю жизнь мотокроссом. Недавно начал увлекаться, кататься для себя. Очень мне нравится. Мотокросс это более строгий, более профессиональный вид спорта. Ездишь замкнутой трассе".

Миграции от мотокросса в эндуро весьма частое явление. В каждой из дисциплин можно найти что-то свое. В отличие от мотокросса, в эндуро нет специально подготовленных трасс. Заезды проходят по лесам, горам, болотам и другой труднопроходимой местности. Какой маршрут ожидает гонщиков впереди, сами спортсмены не знают. Ибо проезжать трассу до соревнований категорически запрещается.

А теперь только представьте, если ехать приходится ночью.

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"Фара сзади, габарит, либо светоотражающая красная лента какая-нибудь, чтобы в спину никто не прилетел. Ночью тяжело ехать, видишь только перед собой, где-то подпрыгиваешь, а под тобой темнота", - поделился председатель Комитета эндуро Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта Алексей Мошок.

"Гонка очень классная. Добавляет опыта в копилочку, потому что ничего подобного ни в России, ни в других странах у меня пока не было", - отметил победитель зимнего этапа чемпионата Беларуси - 2025 "Four Seasons" в классе "profi" Артем Кунцевич.