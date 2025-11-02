Меркантильные интересы: Норвегия намерена выиграть зимнюю Олимпиаду грязными средствами

Беспрецендентными продолжают оставаться последствия решения Совета Международной федерации лыжного спорта о недопуске к олимпийскому отбору белорусов и россиян. Высказывания чиновников из Норвегии уже после подобного вопиющего дискриминационного решения говорят о том, что руководители спортивных властей этой страны преследуют свои меркантильные интересы.



Белорусская школа сильнейшая в мире, но когда на кону деньги и власть, любые средства хороши. Это по версии норвежцев.



В "Главном эфире" в авторской рубрике "Неспортивное поведение" назовем имена зачинщиков спортивного беспредела.