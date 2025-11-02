3.70 BYN
Меркантильные интересы: Норвегия намерена выиграть зимнюю Олимпиаду грязными средствами
Беспрецендентными продолжают оставаться последствия решения Совета Международной федерации лыжного спорта о недопуске к олимпийскому отбору белорусов и россиян. Высказывания чиновников из Норвегии уже после подобного вопиющего дискриминационного решения говорят о том, что руководители спортивных властей этой страны преследуют свои меркантильные интересы.
Белорусская школа сильнейшая в мире, но когда на кону деньги и власть, любые средства хороши. Это по версии норвежцев.
В "Главном эфире" в авторской рубрике "Неспортивное поведение" назовем имена зачинщиков спортивного беспредела.
Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза: "Я думаю, что просто определенная группа лиц, представленных в руководящих органах, преследует свои какие-то мелкие интересы".
Напомним, что к олимпийскому отбору на Игры-2026 в Италии не были допущены белорусы и россияне. А это лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и, что для нас самое главное, фристайл.