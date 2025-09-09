3.69 BYN
Сборная Беларуси по пляжному футболу начинает борьбу за медали в Суперфинале Евролиги
Автор:Редакция news.by
Пляжный футбол возвращается на телеэкраны. 9 сентября в 15:00 одна из самых успешных команд Беларуси - сборная страны под руководством Николоса Альворадо - начнет борьбу за медали Суперфинала Евролиги. Соперник непростой - сборная Португалии.
За ходом этой встречи можно следить в прямом эфире на "Беларусь 5".
Также соперниками национальной команды на групповом этапе Суперфинала станут Франция и Италия.