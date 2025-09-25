Впервые на пьедестал взрослых соревнований попал юниор Александр Голяк

Абсолютной чемпионкой Открытого первенства Беларуси по биатлону стала Динара Смольская. Вслед за победой в спринте она завоевала и золото в масс-старте. Динара показала отличный ход по дистанции и качественную стрельбу. А у мужчин в отсутствие Антона Смольского впервые на подиум взрослых соревнований попал юниор Александр Голяк.

Завершился чемпионат Беларуси открытого формата по летнему биатлону, при этом завершился он победно для Динары Смольской. А вот Антон Смольский 25 сентября на дистанцию не вышел, дав шанс остальным.

Лучшим среди мужчин стал Степан Данилов, но примечательно, что впервые на подиумной тройке оказался еще и юниор Александр Голяк, который уже стучится в дверь национальной команды. Он интересно рассуждает и получает образование физика.

Журналист Андрей Козлов (слева) и биатлонист Александр Голяк (справа)

Александр Голяк, бронзовый призер Открытого чемпионата Беларуси по биатлону:

"Нам еще нужно до этого уровня расти. Но спасибо организаторам за такую возможность. Мы участвовали на летнем Кубке Содружества в Сочи, а здесь соревнуемся с мужчинами. Мы бежали вместе и разделяли протокол. Благодаря такой возможности мы видим, как нужно работать и как работают ребята, и стремимся к этому всей командой".

Успех Динары Смольской непредсказуемый, поскольку всю гонку она держалась в числе лидеров вместе с Анной Солой, но все решил заключительный огневой рубеж. Кстати, уже после окончания гонки была и красивая церемония награждения. А еще Динара поздравила своих самых близких - 25 сентября у брата и сестры день рождения.

Динара Смольская

"Очень хочется поздравить брата и сестру, у которых сегодня день рождения. Сегодня выходила с праздничными эмоциями и хотела порадовать их и родителей. Поздравляю маму с таким праздничным днем и желаю всем вам и нам здоровья. Будьте здоровы и счастливы!" - пожелала олимпийская чемпионка по биатлону Динара Смольская.