Все лидеры сборной Беларуси по биатлону участвуют в Открытом чемпионате страны

Большой биатлон возвращается в Беларусь. Открытый чемпионат страны будет проходить на базе знаменитого спорткомплекса в Раубичах с 23 сентября.

Этот Открытый чемпионат Беларуси отличает особенно то, что продакшн высочайшего уровня организует телеканала "Беларусь 5". И спринтерские гонки, и масс-старты увидит вся аудиометрия в формате показа Кубка Содружества и других крупных международных стартов.

И главное - в строю вся наша элита, и для зрителей свободный вход.

Спринты пройдут 23 сентября: в 09:45 старт женской гонки, в 11:15 на дистанцию отправятся парни.

В четверг будем следить за масс-стартами: в 09:45 - девушки, в 11:20 завершат чемпионат парни.