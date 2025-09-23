3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Все лидеры сборной Беларуси по биатлону участвуют в Открытом чемпионате страны
Большой биатлон возвращается в Беларусь. Открытый чемпионат страны будет проходить на базе знаменитого спорткомплекса в Раубичах с 23 сентября.
Этот Открытый чемпионат Беларуси отличает особенно то, что продакшн высочайшего уровня организует телеканала "Беларусь 5". И спринтерские гонки, и масс-старты увидит вся аудиометрия в формате показа Кубка Содружества и других крупных международных стартов.
И главное - в строю вся наша элита, и для зрителей свободный вход.
Спринты пройдут 23 сентября: в 09:45 старт женской гонки, в 11:15 на дистанцию отправятся парни.
В четверг будем следить за масс-стартами: в 09:45 - девушки, в 11:20 завершат чемпионат парни.
Напомним, что в сентябре наша сборная уже выступала на летнем этапе Кубка Содружества в Сочи, где Антон Смольский завоевал золото в заключительной гонке этапа, в гонке преследования.