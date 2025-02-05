А1 развернул более 180 новых сайтов в стандарте 4G по всей Беларуси

Компания А1 продолжает активную работу по расширению LTE-сети и сообщает о масштабном запуске новых мощностей.

Соответствующие работы проводились сразу в трех частотных диапазонах (2600, 1800 и 800 МГц), а общее количество запущенных сайтов составило 188. Таким образом, покрытие и пропускная способность 4G-сети А1 существенно увеличились на территории всей страны.

Совершенствование сети и улучшение качества связи - одно из приоритетных направлений работы А1. Так, по результатам итогового рейтинга сетей операторов за 2024 год, составленного государственным предприятием "БелГИЭ", А1 стал лидером в категории "Передача данных", а также получил лучшую интегральную оценку качества услуг сотовой подвижной электросвязи в областных центрах, райцентрах, городах и сельской местности Беларуси.

Кроме этого, по состоянию на 05.02.2025 г. сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси, а также имеет самые высокие оценки по большинству показателей качества согласно данным независимого регулятора "БелГИЭ", которые доступны на портале хваля.бел.

Наиболее активные мероприятия осуществлялись в диапазоне 1800 МГц: в десятках районах Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей был запущен 101 новый сайт - преимущественно в их зоне действия расположены деревни, агрогородки, небольшие города и другие населенные пункты. Лидерами по улучшению качества покрытия стали Гомельский и Могилевский районы.

Еще 68 объектов начали работу в диапазоне 2600 МГц на территории 14 районов Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. Здесь работы охватили преимущественно областные и районные центры с достаточно высокой плотностью населения, для которых актуален вопрос увеличения пропускной способности и емкости сети.

В диапазоне 800 МГц было запущено 19 новых сайтов на территории 14 районов Гродненской, Могилевский и Минской областей. Особенностью данного диапазона является большой радиус действия сигнала.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99,8 % жителей страны. При этом сеть четвертого поколения доступна абонентам компании А1 не только в крупных городах, но и в малонаселенных пунктах, сельской местности, а также вдоль транспортных путей.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

Включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата (переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный). При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G; Включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов; В случае если SIM-карта не поддерживает LTE- заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1; Если телефон не поддерживает LTE - выбрать актуальную модель по фильтру "Поддержка 4G/LTE".

Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов.

Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении "Мой А1". А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G - на специальной странице по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.