Червяков назвал два направления для совместной работы Беларуси и Китая в области ИИ

Китай задает тренд во всех сферах, а эксперты называют страну технологической сверхдержавой. Также известно, что Пекин планирует стать первым в сфере искусственного интеллекта. А есть ли шанс и возможность у Беларуси влиться в эту сферу, поделился мнением в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Александр Червяков.

Китай справедливо называют технологической сверхдержавой, что подтверждается таким фактом, как наличие у страны 60 % мировых патентов в сфере искусственного интеллекта. Это только лишний раз доказывает то, что передовые технологии уже находятся в руках китайцев. А программные модели DeepSeek ничем не хуже чата GPT, а по многим экономическим и технологическим моментам даже опережают его.

Александр Червяков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626d9a34-557b-4efd-80b9-847efde8150b/conversions/3c610095-8537-43bd-a624-e63040eac9c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626d9a34-557b-4efd-80b9-847efde8150b/conversions/3c610095-8537-43bd-a624-e63040eac9c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626d9a34-557b-4efd-80b9-847efde8150b/conversions/3c610095-8537-43bd-a624-e63040eac9c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626d9a34-557b-4efd-80b9-847efde8150b/conversions/3c610095-8537-43bd-a624-e63040eac9c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Червяков

"Беларусь недавно приступила к реализации задач по внедрению и развитию ИИ, хотя элементы по многим направлениям у нас были, но комплексно эта задача начала решаться только в последние годы. Мы видим ряд направлений, где успешно можем сотрудничать с КНР", - сообщил посол.

Первое направление связано с созданием инфраструктуры научно-технологических исследований. Всем давно понятно: там, где должна генерироваться идея, должны обучаться кадры. А для этого, по словам Александра Червякова, в Беларуси имеется Парк высоких технологий.

"Это та точка роста, где может развиваться ИИ. В ПВТ много компаний, которые имеют в этом направлении компетенции. Еще есть и созданный на базе НАН Беларуси центр по развитию искусственного интеллекта", - отметил он.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59930d9a-b263-48fe-a309-f5f7f320a9c3/conversions/3b186cd9-e603-497c-b514-4a62f9a885f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59930d9a-b263-48fe-a309-f5f7f320a9c3/conversions/3b186cd9-e603-497c-b514-4a62f9a885f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59930d9a-b263-48fe-a309-f5f7f320a9c3/conversions/3b186cd9-e603-497c-b514-4a62f9a885f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59930d9a-b263-48fe-a309-f5f7f320a9c3/conversions/3b186cd9-e603-497c-b514-4a62f9a885f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Второе направление, где можно использовать опыт китайских предприятий, - это создание умных услуг и общества. В данном случае у Китая также много достижений - начиная от оказания государственных услуг, медицинских, в области общественной безопасности, мониторинга экологической обстановки и заканчивая вопросами образования.

В Китае разработана комплексная система, позволяющая одновременно мониторить проблемы в обществе и, в частности, конкретного жителя. "Это система, где учитывается мнение и собирается информация со всего государства, вплоть на каждого человека. Но без искусственного интеллекта анализировать такой массив информации невозможно. ИИ помогает Китаю учитывать мнение каждого гражданина", - обозначил Александр Червяков.

По его мнению, это очень важно, а также это совпадает с концепцией и идеологией белорусского государства, в которой одним из главных является услышать каждого человека Республики Беларусь.

Посол обратил внимание, что для стран СНГ сейчас только разрабатывается модельный закон в области искусственного интеллекта. В то время как в Китае уже существует много нормативных актов по части ИИ, в которых даже прописываются стандарты. "Но китайские предприятия воспринимают Беларусь как стратегического партнера в области ИИ, а это является важным моментом, ведь две страны разговаривают друг с другом, так сказать, на одном языке", - заключил Александр Червяков.