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Что белорусы думают об ИИ? Опрос МТС: более 50 % ждут прорыва в ИИ-обработке данных
Компания МТС провела опрос восприятия искусственного интеллекта в Беларуси и спросила мнение жителей страны о будущем ИИ. Более половины респондентов приходят к выводу, что нейросети в обозримой перспективе усилят аналитические способности, что приведет к прорыву в самых разных сферах. Треть участников опроса считают, что ИИ-технологии в ближайшие 10 лет могут заменить большинство профессий, при этом тревогу от потенциального влияния на рынок труда испытывают только 20 % опрошенных.
Опрос о будущем искусственного интеллекта МТС провел в рамках конференции "МТС Power Day. Подключаем силу ИИ", которую компания организовала в апреле. Ее участниками в онлайн- и офлайн-форматах стали более 2 тыс. человек. Вопросы мини-исследования касались использования нейросетей в работе и повседневной жизни, а также перспектив ИИ-технологий.
Главные итоги опроса:
- Более 80 % опрошенных регулярно или периодически взаимодействуют с нейросетями, доверяют решениям ИИ, но предпочитают проверять выводы, безоговорочно полагаются на технологию меньше 9 % респондентов.
- 40 % применяют нейросети для создания контента, 34 % - для обработки данных.
- По мнению респондентов, наиболее перспективные сферы применения ИИ - бизнес-аналитика (33 % опрошенных), образование (24 %) и креативные индустрии (23 %).
- 54 % ожидают усиления аналитических возможностей нейросетей, 10 % респондентов ждут прорыва ИИ в творчестве.
- 34 % опрошенных делают предположение, что ИИ в ближайшие 10 лет может заменить большинство профессий, при этом только 20 % обеспокоены влиянием ИИ на рынок труда.
- Наиболее критичными для дальнейшего развития технологии участники опроса считают этические риски (33 % опрошенных), недостаточную точность результатов (32 %) и ограниченные знания вне обучающих данных (30 %).
ИИ постепенно меняет способы работы, обучения и творчества. Результаты опроса показывают, что белорусы активно адаптируются к технологиям искусственного интеллекта, но предпочитают относиться к ним взвешенно и осмотрительно - большинство пользователей рассматривают нейросети как вспомогательный инструмент.