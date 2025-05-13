Что белорусы думают об ИИ? Опрос МТС: более 50 % ждут прорыва в ИИ-обработке данных

Компания МТС провела опрос восприятия искусственного интеллекта в Беларуси и спросила мнение жителей страны о будущем ИИ. Более половины респондентов приходят к выводу, что нейросети в обозримой перспективе усилят аналитические способности, что приведет к прорыву в самых разных сферах. Треть участников опроса считают, что ИИ-технологии в ближайшие 10 лет могут заменить большинство профессий, при этом тревогу от потенциального влияния на рынок труда испытывают только 20 % опрошенных.