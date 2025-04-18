Несколько шагов до репликантов и ядерной войны: чем грозит ИИ и стоит ли уже паниковать

Еще 20 лет назад искусственный интеллект был сюжетом для фильма, а сегодня он решает, какую рекламу вы видите в соцсетях, какую музыку слушаете, и берет информацию с вашего телефона.

"С искусственным интеллектом мы вызываем демона", - заявил бизнесмен Илон Маск. Он еще 10 лет назад пророчил погибель человечества от рук бога из разумной машины. Это же пообещал и знаменитый ученый Стивен Хокинг:

"Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать с возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией. Мы не можем тягаться со скоростью машин. Мы проиграем. Искусственный интеллект станет концом человечества".

Стивен Хокинг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd88c773-b670-4a9d-89bc-35669b489ba3/conversions/e2c34b8f-d2a3-4062-a064-d8d222c181b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd88c773-b670-4a9d-89bc-35669b489ba3/conversions/e2c34b8f-d2a3-4062-a064-d8d222c181b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd88c773-b670-4a9d-89bc-35669b489ba3/conversions/e2c34b8f-d2a3-4062-a064-d8d222c181b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd88c773-b670-4a9d-89bc-35669b489ba3/conversions/e2c34b8f-d2a3-4062-a064-d8d222c181b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тут важно понять, ИИ бывает разным: от простого, который подбирает вам мемы в TikTok, до суперкомпьютера, который просчитывает полеты в космос и побеждает лучших шахматистов мира за секунды.

Ученые установили, интеллект Амека невозможно победить, пока что в шахматы. "Я доминирующий разум, и пока ты моргнул, я просчитал миллионы комбинаций", - говорит робот.

Алиса, Сири, Алекса и другие голосовые помощники - тоже искусственный интеллект. У вас бывало, что о чем-то беседуете, а потом об этом же всплывает реклама в соцсетях? Google и Apple признали: даже в режиме сна ваш смартфон слушает и слышит вас, как никто другой.

Александр Ионов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23474288-2805-4ad2-b083-4efb5a9c4aac/conversions/efebd9e9-7ce3-452f-995d-9164399eeabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23474288-2805-4ad2-b083-4efb5a9c4aac/conversions/efebd9e9-7ce3-452f-995d-9164399eeabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23474288-2805-4ad2-b083-4efb5a9c4aac/conversions/efebd9e9-7ce3-452f-995d-9164399eeabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23474288-2805-4ad2-b083-4efb5a9c4aac/conversions/efebd9e9-7ce3-452f-995d-9164399eeabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Ионов, глава Российского антиглобалистского движения, член Совета по правам человека при Президенте России:

"Соединенные Штаты очень активно этим пользуются и следят за каждым из нас, если им это нужно, понимая, какие сегодня чаяния назревают в обществе, чем общество интересуется, какие документы скачивают люди на свои мобильные телефоны, что читают, смотрят, что интересно, что неинтересно. Далее они получают социологический срез и на основании этого среза вмешиваются во внутренние дела государства".

Основатель DeepMind, искусственного интеллекта Google, сформировал так свое отношение к ИИ: "Это как атомная энергия. Можно вылечить рак, а можно запустить атомную бомбу.

Последняя, кстати, самая большая причина боязни искусственного сознания. А что если ИИ захватит контроль над ядерным оружием и запустит его? Об этом задумываются лучшие умы мира.

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Конечно, ядерный чемоданчик никто не доверит искусственному интеллекту, но Китай несколько лет использует дроны, способные без оператора выбирать цель и наносить точечный удар. Да что там, они уже в свободной продаже.

Например, исследователи из IEEE Spectrum провели сравнение: опытнейший оператор дрона против ИИ. Скорость ИИ-дрона составляет 75 м за 5 секунд, и это при сложных виражах.

Примеры поражают, но что такое искусственный интеллект изнутри? И как работает эта пресловутая самообучаемость?

Александр Ионов:

"Здесь есть самообучаемые алгоритмы. Программисту достаточно написать программу, которая, по сути, самообучается на основе массива данных. Этот массив данных он (ИИ - прим. ред.) берет из открытых и закрытых источников, потому что даркнет еще никто не отменял".

ChatGPT news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df4ccee9-510c-4522-b564-9d240857658f/conversions/645584ac-6308-47dc-a7b4-2e9e1bbdc562-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df4ccee9-510c-4522-b564-9d240857658f/conversions/645584ac-6308-47dc-a7b4-2e9e1bbdc562-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df4ccee9-510c-4522-b564-9d240857658f/conversions/645584ac-6308-47dc-a7b4-2e9e1bbdc562-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df4ccee9-510c-4522-b564-9d240857658f/conversions/645584ac-6308-47dc-a7b4-2e9e1bbdc562-xl-___webp_1920.webp 1920w

Специалисты выделяют несколько видов ИИ, например, слабый или Narrow AI, это упомянутые Алиса, алгоритмы киносервисов или тот же ChatGPT. Да, последний самообучаемый, но с одной задачей и ограничениями.

Второй вид AGI - общий или сильный ИИ, то есть разум, способный обучаться и выполнять задачи на уровне человека и, возможно, даже выглядеть, как человек. Пример - Protoclone.

По сути это предтеча знаменитых репликантов из фильма "Бегущий по лезвию". У робота внутри механическое сердце, есть кожа, склонность к саморазвитию, познанию. Тест Войта-Кампфа на определение человека или андроида все ближе.

Protoclone - это настолько правдоподобно и жутко, что самый популярный комментарий к видео: "Зачем вы его подвесили? Он же будет мстить".

И, наконец, третий вид - гибридный ИИ. Это те самые автопилоты, военные дроны и даже финансовые брокеры. DeepMind, Alibaba's AI - они просчитывают вероятности успешной сделки, сами покупают акции и недоступны простым смертным.

ИИ сейчас не только умеет все просчитывать, но и занимается творчеством. Например, нейросеть DALL-E готова сделать любую картинку за секунду. Как и Kandinsky или Midjourney.

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Из забавного: палит себя нейросеть на человеческих конечностях. Ну не понимает ИИ, сколько пальцев у гуманоидов. Зато поет прекрасно. Композиция Beatles "Now and Then" изменила музыкальную индустрию. Песня вышла в 2023 году. Старую демозапись прогнали через искусственный интеллект и получили полноценный трек.

Игорь Ашманов, эксперт в области информационных технологий, кандидат технических наук:

"Фейки, которые генерируются с помощью, допустим, текстового ChatGPT, графические фейки или видео сейчас неотличимы автоматическим методом. В мире не созданы механизмы для уверенного распознавания сгенерированных изображений, видео и текстов".

"Поэтому определить, что сейчас на экране ненастоящий политик говорит всякую ерунду в свою предвыборную кампанию автоматически нельзя", - добавил он.

Не обходит стороной искусственный интеллект и спорт, более того, к 2031 году этот рынок вырастет до 30 млрд долларов. ИИ не только просчитывает программы, тактику для атлетов, но уже и судит нас.

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Какой искусственный интеллект использовали организаторы, утаили. Ну а знаменитый британский боксер Тайсон Фьюри после поединка дал свою характеристику современным технологиям: "К черту все компьютеры! Пусть люди продолжают работать! Больше рабочих мест для людей, меньше для машин. И к черту электромобили!"

И опасения выходца из британских цыган обоснованные. Согласно данным ООН, к 2033 году ИИ может лишить работы до 42 % сотрудников по всему миру. А пока он уже внедрился в политику. Об этом свидетельствует ролик, сгенерированный Midjourney, про будущее сектора Газа при Трампе. Американцы фантазируют, как скажутся пошлины, введенные Трампом в апреле 2025 года, которые, по предположению экономистов, тоже были прописаны через формулу в Gemini, Grok и том же ChatGPT.

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Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Мы сталкиваемся с большим количеством бытовых мошенничеств и не просто бытовых. Мы сталкиваемся с огромным количеством дипфейков, фальсификаций. Мы еще даже себе не представляем тот уровень фальсификаций, с которыми мы будем сталкиваться через 2-3 года максимум. Все эти нынешние игры хакеров в симуляцию голоса, в симуляцию каких-то коротких видео, изображений, покажутся чем-то очень наивным. Через несколько лет созданные искусственным интеллектом симуляции, фейки достигнут высочайшего уровня.

Не остается в стороне и Беларусь. Дипфейк, обработанное ИИ видео, где Президент Александр Лукашенко говорит на французском, стал хитом интернета в 2023 году. Президент даже прокомментировал столь неожиданный пассаж со своей стороны: "Кто-то знает в мире или даже в Беларуси, что я вообще не разговариваю на французском языке? Слушают, а там же в уста могут вложить любую заразу. И люди посмотрят, да это наш Президент или не наш?

Эксперты говорят, неплавные движения, резкая смена освещения, странное моргание и неестественный лоб - признаки того, что вас кормят дипфейками.

Так что по итогу: ИИ - это good или bad? Истина, как всегда, где-то посередине. Например, в Японии робот-юрист за год выиграл 127 судебных дел. Робот Healthineers обнаруживает рак легких на 15 % точнее врачей. То есть это же хорошо. Да?