Несколько шагов до репликантов и ядерной войны: чем грозит ИИ и стоит ли уже паниковать

Из забавного: палит себя нейросеть на человеческих конечностях. Ну не понимает ИИ, сколько пальцев у гуманоидов. Зато поет прекрасно. Композиция Beatles "Now and Then" изменила музыкальную индустрию. Песня вышла в 2023 году. Старую демозапись прогнали через искусственный интеллект и получили полноценный трек.