Пожар, авария или спасение пострадавшего: как виртуальная реальность помогает приобретать опыт

В Беларуси VR-тренажеры уже не редкость, и сегодня они помогают спасать жизни, предотвращать несчастные случаи и обучать быстрее и эффективнее. Их используют в медицине для отработки операций и действий в экстренных ситуациях, в промышленности - для обучения слесарей, электриков и операторов оборудования, в образовании - для подготовки кадров, а также в сельском хозяйстве - для безопасного управления сельхозтехникой.

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"Человек заходит и начинает рулить, то есть он может этот виртуальный трактор куда-нибудь в канаву по ошибке уронить, при этом в реальности ничего не происходит, то есть он получает свой опыт, при этом техника остается целой и невредимой. Потом специалист идет и работает на технике уже гораздо более качественно", - пояснил технический директор IT-компании Александр Верболь.

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Владимир Гракович, начальник отдела охраны труда и техники безопасности ГПО "Минскстрой": "Практическое обучение дает результат снижения травматизма от 20 до 40 %. Это сохраненные жизни, это нетравмированные люди, это здоровый человек возвращается домой. Наша задача, чтобы человек, который впервые попадает на стройку, почувствовал, что это опасно, и понял, что надо соблюдать требования безопасности труда".