Жесткие задержания на фоне протестов прошли в нескольких городах США

Жесткие задержания в нескольких городах США. Акции против миграционной политики позиционировались как мирные, но в итоге обернулись беспорядками и стычками с полицией. В Чикаго, Портленде и Вашингтоне силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и задержали десятки активистов.