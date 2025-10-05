3.69 BYN
Жесткие задержания на фоне протестов прошли в нескольких городах США
Автор:Редакция news.by
Жесткие задержания в нескольких городах США. Акции против миграционной политики позиционировались как мирные, но в итоге обернулись беспорядками и стычками с полицией. В Чикаго, Портленде и Вашингтоне силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и задержали десятки активистов.
В ответ на волну протестов Трамп распорядился направить Национальную гвардию в города, где беспорядки набрали наибольшую силу. В Чикаго уже мобилизованы три сотни бойцов. Что касается Портленда, несмотря на запрет федерального суда, администрация президента добивается размещения войск, называя манифестантов "внутренними террористами".