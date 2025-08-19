В халве с изюмом содержание кадмия превысило допустимый уровень - что еще обнаружил Госсаннадзор

Аппарат для тестов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2e7c15e-a1dd-44ab-919f-b96dad36a0ec/conversions/1cb66bbd-c239-4d1f-a9db-03433f64603e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2e7c15e-a1dd-44ab-919f-b96dad36a0ec/conversions/1cb66bbd-c239-4d1f-a9db-03433f64603e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2e7c15e-a1dd-44ab-919f-b96dad36a0ec/conversions/1cb66bbd-c239-4d1f-a9db-03433f64603e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2e7c15e-a1dd-44ab-919f-b96dad36a0ec/conversions/1cb66bbd-c239-4d1f-a9db-03433f64603e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В торговой сети Гомельской области выявили небезопасные мячи и сладости. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Госсаннадзор Гомеля в этом месяце обнаружил товары для детей, не соответствующие техническим регламентам Таможенного союза. В частности, речь о мячах из ПВХ (поливинилхлорида) с маркировкой Funny, изготовленных китайским производителем. Образец не соответствовал требованиям по показателю "дибутилфталат".

В Ельском районе выявлена партия сладостей, не соответствующая гигиеническим требованиям по физико-химическому показателю безопасности. По данным Госсаннадзора, в расфасованной по 250 г подсолнечной халве с изюмом содержание кадмия превышало допустимый уровень. При этом продукт, выпущенный на Азовской кондитерской фабрике, свежий, срок годности истекает в декабре 2025 года.