В халве с изюмом содержание кадмия превысило допустимый уровень - что еще обнаружил Госсаннадзор
В торговой сети Гомельской области выявили небезопасные мячи и сладости. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Госсаннадзор Гомеля в этом месяце обнаружил товары для детей, не соответствующие техническим регламентам Таможенного союза. В частности, речь о мячах из ПВХ (поливинилхлорида) с маркировкой Funny, изготовленных китайским производителем. Образец не соответствовал требованиям по показателю "дибутилфталат".
В Ельском районе выявлена партия сладостей, не соответствующая гигиеническим требованиям по физико-химическому показателю безопасности. По данным Госсаннадзора, в расфасованной по 250 г подсолнечной халве с изюмом содержание кадмия превышало допустимый уровень. При этом продукт, выпущенный на Азовской кондитерской фабрике, свежий, срок годности истекает в декабре 2025 года.
Специалисты Госсаннадзора приняли меры по недопущению обращения несоответствующей требованиям безопасности продукции.