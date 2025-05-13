В Могилеве подвели итоги работы области в I квартале

Сегодня подвели итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Могилевской области за I квартал 2025 года с участием главы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Как было отмечено, в первом квартале выполнены шесть из девяти целевых показателей. Однако не обеспечены показатели по вводу жилья с господдержкой, по индексу потребительских цен и темпу роста валового регионального продукта.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Результирующий прогнозный показатель - это валовой региональный продукт. В первом квартале он составил 102 % при задании в 102,7 %. И в этом приросте особую озабоченность вызывает сектор промышленности. Его вклад снизился, плюс составил 0,4 %. Ситуация на российском рынке, на азиатских рынках в первом квартале была откровенно тяжелой для наших экспортеров. Поэтому по ряду предприятий наблюдается рост складских запасов, снижение чистой прибыли и рентабельности".