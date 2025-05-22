В Румынии состоялись президентские перевыборы, где победу буквально присудили правильному кандидату. На этот раз Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство оппозиции об отмене итогов этих выборов. Несмотря на открытое вмешательство извне и множество нарушений, журналисты нашли еще как минимум 500 мертвых душ среди тех, кто голосовал.

Махинации, интриги, призывы привлечь Санду к уголовной ответственности и испорченные паспорта. Скандальные перевыборы в Румынии и избирательное непринятие. Как глобалисты предрешают исход?

Что общего между Молдовой и Румынией? - помимо прочего, "демократический" подход к проведению голосования, который к демократии, на самом деле, не имеет никакого отношения. В рамках второго тура президентских выборов в Румынии применили "молдавскую схему", когда решающими стали голоса из заграницы. Во втором туре повторных выборов победу одержал мэр Бухареста, набрав около 54 %. Его соперник, Джордже Симион, представитель партии "Альянс за объединение румын" получил чуть более 46 %.

Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы от Партии социалистов:

Против Джордже Симиона поднялись все румынские партии, это десятки партий. Это тысячи и тысячи НПО, это сотни СМИ, это все силовики, понимаете, работали против него. Это были массовые фальсификации, это был вброс, это было запугивание электората, что Симион - это фашист и так далее и тому подобное. И, безусловно, было внешнее вмешательство, мощнейшее со стороны Майи Санду, Эммануэля Макрона. Во время выборов Джордже Симион даже обвинил Майю Санду в фальсификации выборов в Молдове, в подвозе избирателей.

Не менее четырех стран принимали участие во вмешательстве в президентские выборы в Румынии и повлияли на результаты голосования. Об этом говорится в жалобе Симиона, поданной в Конституционный суд, и требовании аннулировать результаты выборов. Уточняется, вмешательство было осуществлено со стороны Франции, Польши, Молдовы и Испании.

Никушор Дан, победитель президентских выборов в Румынии:

Невозможно переоценить усилия, приложенные Майей Санду: она сделала очень много для мобилизации румынской диаспоры, которая проживает в Республике Молдова. И Брюссель, и Кишинев прекрасно понимали, какие опасные тенденции набирают силу в Румынии!

Но Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Джордже Симиона об отмене результатов президентских выборов как необоснованное.

Джордже Симион, экс-кандидат в президенты Румынии:

Конституционный суд продолжил государственный переворот, отклонив нашу апелляцию. Единственное, что нам осталось, - это продолжать борьбу!

Румыны демонстративно рвут свои паспорта и грозятся сменить гражданство. Подключился к возвращению демократии Бухаресту и основатель Telegram, который заявил о вмешательстве Франции в румынские выборы. Павел Дуров подчеркнул, что "западноевропейское правительство" хотело "замолчать консервативные голоса" в Telegram.

Олег Матвейчев, депутат Государственной думы России, политолог:

Мы все с вами были сейчас свидетелями того, как произошел очередной фарс. Выборами это назвать невозможно в Румынии. В прошлый раз они сняли основного кандидата - Джорджеску - вообще с выборов. И даже в Мюнхене вице-президент США Вэнс возмутился такой дискредитацией идей демократии европейцами некоторыми. Но окрик этот никак не подействовал. Мы видели, что происходило, и человек, который был совершенно неизвестен, вдруг ни с того ни с сего с 20 % получает 50 %. Ни один политический технолог в мире не подтвердит вам, что за такой короткий срок, за две недели, можно получить не только такую известность, но и такую популярность.

Кто заказал убийство демократии? Для этого достаточно полистать устаревшую прессу. Вот "Политико" накануне второго тура разразилась материалом: европейские чиновники обеспокоены тем, что потенциальный победитель выборов в Румынии Симион присоединится к Орбану и Фицо из Словакии в попытках сорвать помощь Украине как раз в тот момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию.

А ЕС сейчас переживает не лучшие времена, и неугодный им лидер в Румынии мог бы стать последней каплей. Они итак до последнего надеялись на поддержку Штатов, рассчитывали, что Трамп введет вместе с Евросоюзом новые санкции, а тут лидеры России и США начали договариваться напрямую… и снова обошлись без Европы. Под окнами новоизбранного президента приветствовали не с национальными триколорами, а с флагами Евросоюза.