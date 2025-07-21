25 лет дружбы и кооперации между Минском и Питером - как мы вместе достигаем новых вершин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be94f06c-b035-4a92-928e-bc2f1bf19cfc/conversions/b9ad2b28-bf67-47a4-885f-9750a3ab609b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be94f06c-b035-4a92-928e-bc2f1bf19cfc/conversions/b9ad2b28-bf67-47a4-885f-9750a3ab609b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be94f06c-b035-4a92-928e-bc2f1bf19cfc/conversions/b9ad2b28-bf67-47a4-885f-9750a3ab609b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be94f06c-b035-4a92-928e-bc2f1bf19cfc/conversions/b9ad2b28-bf67-47a4-885f-9750a3ab609b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минск и Питер на одной орбите вот уже четверть века. Экономика прошла путь от торговли к глубокой кооперации. К 25-летию побратимских связей пришли с приличными показателями и весомой прибавкой к товарообороту. А в 2025 году стремимся уже к планке в 2,5 млрд долларов.

Объединяют не только проекты промышленные, логистические, образовательные, но и крепкий фундамент народной, исторической памяти. Ленинградцы, пережившие блокаду, понимают белорусов, которые в Великую Отечественную также столкнулись с геноцидом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в белорусскую столицу прибыл с большой делегацией - тоже показатель. Есть, значит, куда расти. Журналисты также подметили, с каким интересом он рассматривал убранство Дворца Независимости. В Санкт-Петербурге сложно удивить кого-то роскошью интерьеров, и тем не менее. Современные технологии и умелые руки белорусов создают шедевры. Схема покупатель-продавец давно не о Минске и Питере. Планы куда глобальнее.

Минск и Питер развивают союзную науку, вместе готовят кадры высшего класса и плечом к плечу идут к технологическому суверенитету, создавая конкурентоспособную продукцию и дополняя друг друга в разных сферах. В машиностроении, к слову, дружба проверена на прочность западными санкциями.

"Кировец" - пример кооперации промышленной и научной. Шины из Беларуси - это далеко не одна позиция, порядка четырех десятков деталей от карданного вала до кондиционера. Белорусское конструкторское решение и в стеклянной кабине. При этом на рынке Союзного государства двум тракторным, питерскому и минскому, места хватает. Ведь если "Беларусы" - это больше компактные машины, то "Кировцы" - сплошь тяжеловесы.

В Санкт-Петербург из Беларуси поставляется пассажирская техника. До конца года закупят более 50 троллейбусов. Есть интересы к коммунальной. Даже созданы образцы специально для питерских улиц. И Минский тракторный завод за полгода поставил 80 "Беларусов". Принято решение о создании мультибрендового сервисного центра по обслуживанию техники. Порядка сотни низкопольных электробусов большой вместимости, созданных в тандеме, поставит МАЗ. К слову, уже треть автопарка города на Неве может гордо носить слоган "Сделано в Беларуси".

В целом взаимодействие от поставок до крупных логистических проектов. Беларусь планирует перевезти через питерский порт Бронко порядка 7 млн т грузов. Ленинградская область помогла, когда для Беларуси закрылась логистика через Прибалтику. Уже третий год товары поставляем этим морским путем. Под Питером у нас свой терминал. Старт проекту лично давали лидеры Беларуси и России.

Обмениваясь опытом и технологиями, Минск и Питер сегодня спасают и человеческие жизни. И это результат кооперации в медицине. К примеру, ведущие травматологи и ортопеды двух крупнейших клиник разработали вместе диагностическую платформу для детей с врожденными деформациями позвоночника. Такие пациенты раньше, за редким исключением, не доживали до 20 лет. Созданы не только конструкции, но и технологии.

25 лет дружбы и кооперации между Минском и Питером - как мы вместе достигаем новых вершин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645ea9ec-28df-4b2e-b397-35ec26a3ff0b/conversions/1c5ead03-aba6-479d-9763-020dade84f6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645ea9ec-28df-4b2e-b397-35ec26a3ff0b/conversions/1c5ead03-aba6-479d-9763-020dade84f6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645ea9ec-28df-4b2e-b397-35ec26a3ff0b/conversions/1c5ead03-aba6-479d-9763-020dade84f6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645ea9ec-28df-4b2e-b397-35ec26a3ff0b/conversions/1c5ead03-aba6-479d-9763-020dade84f6d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Интерес к самым разным отраслям медицинской науки и практики. Парламентарии продолжают развивать законодательную базу для сотрудничества. Ключевые вопросы обсуждены с представителями делегации в верхней палате.

Новейшие технологии лечения рака, заболеваний сердца, инфаркта, инсульта, педиатрии и доступность высокотехнологичной медицины населению, фармацевтика. Все это в центре внимания. Наработки есть и у Минска, и у Питера. Не изобретая велосипед, можно двигаться вперед.

Среди новых направлений - персонализация лечения онкологических заболеваний. В частности, будут применяться подходы с использованием медико-биологических клеточных технологий.

"Это новый шаг в развитии онкологии, что позволит, используя иммунотерапию, то есть не исключая традиционные методы лечения, такие как химиотерапия, радиология, хирургия, значительно шагнуть вперед в лечении онкологических заболевания. Наше учреждение будет клинической базой для развития вот этих вот именно клеточных технологий", - отметил главврач Минского городского клинического онкоцентра Виктор Кондратович.

25 лет дружбы и кооперации между Минском и Питером - как мы вместе достигаем новых вершин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2d61b83-c80f-4e9b-880a-456d33fa8cff/conversions/717802ec-61df-4235-b322-1e1dd9d9d601-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2d61b83-c80f-4e9b-880a-456d33fa8cff/conversions/717802ec-61df-4235-b322-1e1dd9d9d601-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2d61b83-c80f-4e9b-880a-456d33fa8cff/conversions/717802ec-61df-4235-b322-1e1dd9d9d601-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2d61b83-c80f-4e9b-880a-456d33fa8cff/conversions/717802ec-61df-4235-b322-1e1dd9d9d601-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не менее важны и технологии восстановления пациентов от инфарктов и инсультов. В России за год случается 450 тыс. инсультов, в среднем один каждые полторы минуты, и по данным ВОЗ этот недуг занимает второе место в мире по причинам смерти.

Как не раз отмечали лидеры двух стран, важно, что к партнерскому взаимодействию привлекается все больше молодежи. Передовые инженерные школы Минска и Питера растят новое поколение светлых умов. Эта работа начинается еще в вузах, продолжается потом в академических центрах и на предприятиях.

Новые точки роста в дорожной карте. Минск и Санкт-Петербург будут вместе растить кадры, а это и совместные тренинги по повышению квалификации специалистов. Бизнесу откроются новые горизонты - это размещение в технологических и индустриальных парках Санкт-Петербурга. В гуманитарном сотрудничестве также нет предела совершенству. Внимание и культурно-образовательным проектам, как то "Поезд Памяти" и фестивалям, а школьников Минска ждут трендовые питерские алые паруса.

25 лет дружбы и кооперации между Минском и Питером - как мы вместе достигаем новых вершин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a440c9e7-f1e5-4884-be08-75045c1b5fa9/conversions/0c4296bc-c7cb-453f-989d-fd5fbed526c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a440c9e7-f1e5-4884-be08-75045c1b5fa9/conversions/0c4296bc-c7cb-453f-989d-fd5fbed526c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a440c9e7-f1e5-4884-be08-75045c1b5fa9/conversions/0c4296bc-c7cb-453f-989d-fd5fbed526c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a440c9e7-f1e5-4884-be08-75045c1b5fa9/conversions/0c4296bc-c7cb-453f-989d-fd5fbed526c6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Духовность. Наши христианские ценности - еще одна связующая нить. Горящие свечи в храме - свидетельство того, что эти узы между народами укрепляются еще и кем-то свыше. Храм чудотворца, преподобного Сергия Радонежского строится с 2016 года, снаружи почти готов, убранство внутри приобретает первые черты. Александр Беглов отметил высокое качество строительства и выразил уверенность, что храм станет не только духовным центром, но и символом братских отношений между Белоруссией и Россией.

В юбилейный год дружбы Минск и Санкт-Петербург встретились и на сцене Большого. Театральный занавес открыл Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. Зрители вдохнули питерские мотивы по знаменитым строчкам Достоевского. Мотивы русских классиков на сцене Минска - подарок зрителю от Санкт-Петербурга.

Укрепляя связи между людьми, Минск и Питер на одной орбите намерены вместе продвигать и дальше самые разные проекты, создающие комфорт для жизни, дающие импульсы экономике для развития. И для этого сегодня у городов-побратимов есть прекрасный фундамент.