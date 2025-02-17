Беларусь принимает участие в международной выставке продуктов питания в Дубае

Отечественные предприятия принимают участие в международной выставке продуктов питания в Дубае. Gulfood 2025 - это 5 с половиной тысяч участников из 130 стран, в том числе и Беларусь.

Наше представительство - это 12 предприятий (от молочной до мясной промышленности). В программе не только дегустации, но и деловые переговоры. Сегодня обсудили участие Беларуси в инвестиционном конгрессе в Абу-Даби.

Кроме того, каждое предприятие проводит переговоры по поиску новых партнеров и в Эмиратах, и среди стран дальней дуги. Антон Малюта - подробно о вкусной дубайской выставке.

Когда на территории в 18 футбольных полей смешались все краски и вкусы планеты. Gulfood объединяет и дарит возможность совершить гастрономическое путешествие, не выходя из Всемирного торгового центра. Кажется, куда ни отправишься, везде о Беларуси знают. И с ней работают.

Беларусь - надежный партнер и даже больше. Выстраиваем по-настоящему дружеские отношения. И Gulfood - хорошая возможность увидеться со старыми друзьями, как бы ни пытались нас поссорить.

Беларусь радушно встречает всех гостей. Эти ценности в основе дизайна национального павильона. Ведь презентуем не только продукцию. Это имидж всей страны.

Наши символы, наши традиции и, конечно, наше белорусское качество.

Белорусская экспозиция - это более десятка предприятий. Представляют все регионы - от Гродно до Гомеля - и все направления: мучные изделия, мясо, молоко и сыры. Многие участвуют уже не впервые. Ведь плоды одной недели Gulfood можно выгодно пожинать еще не один год.

Закрепиться не только в Дубае и Эмиратах, а еще выйти на дальнюю дугу. Такая задача и на Gulfood, и в рамках инвестиционного конгресса в Абу-Даби. Он пройдет в апреле и впервые с широким представительством белорусских деловых кругов. Сегодня на переговорах обсудили организационные моменты. Главный вывод - наш бизнес действительно ждут.