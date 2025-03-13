Белый дом: Министерство образования США воровало деньги налогоплательщиков

Министерство образования США, которое планирует расформировать президент Дональд Трамп, занималось кражей денег налогоплательщиков в ущерб образованию детей, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News, сообщает РИА Новости.

"Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Все, что оно делало, - это воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию наших детей", - сказала она.

По словам Левитт, на деятельность федерального ведомства за время его существования с 1979 года было потрачено более 3 трлн долларов.

В четверг, 20 марта, Левитт подтвердила запланированное подписание Трампом указа, нацеленного на устранение Министерства образования страны. Она уточнила, что подписание указа намечено на 16:00 по восточному времени (23:00 мск).

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг подпишет исполнительный указ о начале процесса расформирования американского Министерства образования.

Отмечалось, что для полного закрытия Министерства образования Трампу потребуется получить согласие со стороны конгресса. По этой причине глава Белого дома намерен дать поручение главе ведомства Линде Макмэхон принять "все необходимые шаги для содействия закрытию министерства и возвращения полномочий в сфере образования штатам".

В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников Министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее Министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50 %. Из 4,1 тыс. сотрудников останутся около 2,2 тыс.