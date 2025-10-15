Битва больших держав, или Почему поставки Tomahawk Украине эскалируют ситуацию

Я очень разочарован, потому что у нас с президентом РФ Владимиром Путиным были очень хорошие отношения. Возможно, они сохраняются и сейчас. Но я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Она ему очень навредила. Он продолжает ее четыре года, а должен был закончить за неделю. Он может закончить эту войну и мог бы сделать это быстро. Так считает Президент США Дональд Трамп.

А еще он утверждает, что в России сейчас огромные очереди за бензином, а экономика там может неожиданно рухнуть. Кто ему дает такие данные - вопрос. Американский президент также сообщил, что Владимир Зеленский посетит 17 октября Вашингтон и будет просить оружие. То, что Киев хотел бы заполучить Tomahawk, Трамп в курсе. Двумя днями ранее он заявил, что направит крылатые ракеты в Украину, если война с Россией не будет урегулирована.

Запуск ракеты Tomahawk news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e3d2ad-d668-472c-9ced-325fde80c108/conversions/7e8ca6f1-e997-44e0-b055-9f1cd844ffd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e3d2ad-d668-472c-9ced-325fde80c108/conversions/7e8ca6f1-e997-44e0-b055-9f1cd844ffd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e3d2ad-d668-472c-9ced-325fde80c108/conversions/7e8ca6f1-e997-44e0-b055-9f1cd844ffd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e3d2ad-d668-472c-9ced-325fde80c108/conversions/7e8ca6f1-e997-44e0-b055-9f1cd844ffd0-xl-___webp_1920.webp 1920w

По данным издания The New York Times, администрация Трампа уже разработала планы передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Но это игра с огнем, которая может превратить затяжной конфликт в открытую битву больших держав, где ставка - существование человечества. Эксперты ловко подмечают, что публичное обсуждение "Томагавков" стало для Вашингтона риторической ловушкой. Американская политика застряла в парадигме "убедительной угрозы" (то есть раз уж угроза произнесена, то она должна быть выполнена). Иначе США рискуют прослыть "бумажным тигром", при этом ранее Трамп делал укор и Владимиру Зеленскому, и Джо Байдену, что те толкают мир к третьей мировой.

"Думаю, это прежде всего результат давления Европы на Вашингтон, который хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников. Не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. "Томагавки" американцы поставляют далеко не всем. Из европейцев, если не ошибаюсь, в Нидерланды и Испанию, остальным остерегаются. И если они считают, что Украина является ответственной державой, которая будет ими ответственно пользоваться, то это для меня будет удивительно", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Впрочем, даже если политическое решение будет принято, Вашингтон упирается в суровую реальность - техническую невозможность быстрой реализации этой затеи, ведь у Украины нет ни морских, ни наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет. Мобильная установка X-MAV существует лишь в виде прототипа, а серийное производство, если и будет запущено, начнется не раньше 2027 года. Неясно, где и как Украина сможет безопасно хранить эти сложные ракеты. По данным Financial Times, США готовы выделить Киеву всего от 20 до 50 ракет из своего арсенала примерно в 4150 единиц. Такое количество вряд ли способно оказать решающее влияние на ход боевых действий, но для политического землетрясения его будет достаточно.

Владимир Путин, президент России:

"Были же ATACMS. Ну и что? Нанесли определенный ущерб, но, в конце концов, системы ПВО России приспособились и, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Смогут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Но мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет! Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый этап эскалации между Россией и США".

Владимир Путин на форуме Валдай 2 октября news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68a6684e-d5ef-4196-86d2-4b2a2b16358c/conversions/8b5cb33e-6265-4275-b557-fdb70ee2ef46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68a6684e-d5ef-4196-86d2-4b2a2b16358c/conversions/8b5cb33e-6265-4275-b557-fdb70ee2ef46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68a6684e-d5ef-4196-86d2-4b2a2b16358c/conversions/8b5cb33e-6265-4275-b557-fdb70ee2ef46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68a6684e-d5ef-4196-86d2-4b2a2b16358c/conversions/8b5cb33e-6265-4275-b557-fdb70ee2ef46-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если "Томагавки" все же отправятся в Украину, то возникают вопросы, которые спать спокойно не дадут. Сможет ли Вашингтон контролировать цель для ударов этих ракет? Или Зеленский получит карт-бланш? Готов ли Трамп взять на себя ответственность за возможный ответный удар? Не станет ли этот шаг точкой невозврата к полномасштабной войне между Россией и НАТО? Сейчас же остается до 17 октября вопрос: что перевесит - желание Трампа сохранить лицо и продемонстрировать силу или трезвый расчет, при этом понимая, что эти ракеты не изменят ситуацию на фронте, но могут надолго испортить наметившуюся тенденцию по движению к миру.

Почему Польша не выдает Германии подрывника "Северных потоков". Зачем ЕС столько военных учений сейчас и увеличение их в будущем. Как Эммануэль Макрон стал самым ненавистным президентом. В этом и не только разобрались в новой серии проекта "Тренды".