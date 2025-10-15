"Украинский Израиль": как уманцы зарабатывают на хасидах-паломниках

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, хасиды традиционно продолжают ежегодное паломничество евреев в украинский город Умань. Явление это является поистине уникальным.

В 2025 году посещение места захоронения Рабби Нахмана отметилось необычайной массовостью - около 40 тыс. паломников (это ровно половина населения Умани), что превратило тихий провинциальный городок в "украинский Израиль". Впрочем, осенью улицы Умани ежегодно заполняются толпами танцующих хасидов, звучит иврит, а отдельные магазины начинают принимать шекели. Отношение жителей Умани к паломничеству неоднозначное - оно колеблется между экономической выгодой и бытовым раздражением. Некоторые жалуются на шумное поведение гостей. Порой возникают конфликты из-за разницы менталитетов. С другой стороны, это возможность заработать, потому что больше негде, и это отмечают сами уманцы.

К слову, аренда жилья может взлететь до 1,5 тыс. долларов за неделю.

