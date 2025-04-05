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Bloomberg: Визит украинской делегации в США ожидается 11-12 апреля
Визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что в состав делегации войдут представители министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел.
"Визит должен состояться 11-12 апреля", - говорится в публикации.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что представители Украины прибудут в США, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. В офисе Владимира Зеленского в тот же день заявили, что Киев и Вашингтон пока что не согласовали дату встречи своих представителей по соглашению об украинских ресурсах, документ изучают юристы.