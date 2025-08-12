Богодель рассказал, почему судьба Украины в руках Трампа и Путина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Американский Журнал Time пишет, что судьба Украины решится большими игроками. Об этом уже давно говорил и Александр Лукашенко Зеленскому.

Что стоит за переговорами Трампа и Путина и какова роль Украины, рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

"В Украине идет четыре войны: противостояние Запада и Востока, прокси-война США и Европы с Россией, гражданская война между украинцами, и еще одна гражданская - между русскими и теми, кто отказывается считать себя русскими. В первых двух глобальных войнах Украина - просто территория, на которой происходят военные действия", - отметил Андрей Богодель.

Он подчеркнул, что в гражданских войнах обязательно присутствует иностранная интервенция. Поэтому переговоры идут между теми, кто принимает решения - Трампом и Путиным.