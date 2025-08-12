3.72 BYN
Богодель рассказал, почему судьба Украины в руках Трампа и Путина
Американский Журнал Time пишет, что судьба Украины решится большими игроками. Об этом уже давно говорил и Александр Лукашенко Зеленскому.
Что стоит за переговорами Трампа и Путина и какова роль Украины, рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".
"В Украине идет четыре войны: противостояние Запада и Востока, прокси-война США и Европы с Россией, гражданская война между украинцами, и еще одна гражданская - между русскими и теми, кто отказывается считать себя русскими. В первых двух глобальных войнах Украина - просто территория, на которой происходят военные действия", - отметил Андрей Богодель.
Он подчеркнул, что в гражданских войнах обязательно присутствует иностранная интервенция. Поэтому переговоры идут между теми, кто принимает решения - Трампом и Путиным.
"Произойдет это все на Аляске. Это будут очень, на мой взгляд, сложные переговоры. Раз Путин на них согласился, раз он едет на территорию Соединенных Штатов Америки, значит, какие-то будут уступки со стороны России. Понятно, что со своей стороны Соединенные Штаты тоже что-то должны предложить", - заявил Андрей Богодель.