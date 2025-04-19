Более 11 тыс. сотрудников службы США по ошибке получили доступ к секретным планам здания Белого дома

Сотрудники управления общих служб США (GSA) случайно предоставили всему персоналу ведомства, а это более 11 тыс. человек, доступ к специальной папке Google Drive. Она содержит потенциально конфиденциальные документы, в том числе поэтажные планы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

По информации Washington Post, первый случай несанкционированного доступа к документам произошел в 2021 году, когда сотрудник управления случайно изменил настройки доступа к файлу с планировкой восточного крыла Белого дома. В дополнение к поэтажным планам, другие документы содержали информацию о предполагаемой взрывозащитной двери для центра для посетителей Белого дома и данные о банковском счете поставщика, который помогал в организации пресс-конференции президента США Дональда Трампа. Как указывает издание, сотрудники имели возможность не только просматривать, но и редактировать содержимое как минимум 10 из 15 файлов.