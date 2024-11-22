Разжигателей войны остается все меньше. Все, кто так радостно поддерживал Киев оружием, один за другим покидают свои посты, передавая бразды правления тем, кому конфликт предстоит завершить.

Доведенные до крайней степени возмущения простые люди больше не хотят видеть во властных кабинетах людей, чьи действия обогащают военные корпорации, коррупционеров и самих себя, но только не собственные народы. Правительственные коалиции, лишенные поддержки от земли, больше не в состоянии договориться. Итог - крайне занимательный чинопад и новые надежды.

О тех, кто больше не в чести, в рубрике "Полная Европа".

Мир, основанный на правилах, международном праве и обязанностях, а именно о таком любят говорить на Западе, в действительности уже давно не существует. Узурпация власти, работа в интересах чужих правительств, безразличие к собственным народам, незаконные ограничения и санкции - далеко не полный список того, что происходить не должно.

Когда-то подобная политика становилась причиной революций и не тех, которые нам приходится наблюдать, а настоящих, инспирированных внутри страны, а не за ее пределами. Сегодня же протестные настроения европейцев не столь радикальны, но и они устали от происходящего. А как терпеть, когда прямо в лоб говорят, что дальше будет хуже, дальше будет тяжелее.

"Следующий год не будет легким. Следующие годы не будут легкими. Если кто-то говорит другое, то он вас обманывает", - заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Времена нынче тяжелые. Мы все это чувствуем. Наша экономика испытывает трудности. Жизнь стала дороже", - отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

С такими новогодними обещаниями за этих двух политиков голосовать станет разве что умалишенный. За время нахождения у власти так называемой светофорной коалиции ситуация в экономике и социальной сфере Германии стала критической. Рейтинги пробили дно и как результат - безвластие и выборы 23 февраля.

Неудивительно, что популярность партии "Альтернатива для Германии" продолжает расти, уверенно обосновавшись на втором месте согласно последним опросам. Но, кажется, если Маск еще пару раз выступит за" АдГ" и раскритикует в своем стиле Шольца, то у Алис Вайдель будут все шансы.

"Маск начал гораздо более явно присоединяться к международному движению ультраправых. Дело не только в том, что он высказывает свое мнение, он все чаще начинает собирать группу разных людей. Влиятельные люди правого толка, которые имеют много сторонников и представляют свои доказательства в качестве основы для его вмешательства в европейскую политику, будь то в Германии, но в последнее время в основном в Великобритании", - высказался профессор политических коммуникаций университета Лафборо Эндрю Чедвик.

Да, Маск приложил руку и к шумихе в Великобритании. И так крайне непопулярный Стармер, которому пророчат скорую отставку, приблизился к ней сразу на несколько шагов.

Если кратко, то американский бизнесмен уверен, что нынешний премьер-министр во время работы в Королевской прокуратуре покрывал страшные преступления. Речь идет про сотни тысяч случаев массовых изнасилований детей и женщин мигрантами. Еще в 2018 году эту тему выносили на всеуслышание, но с тех пор ничего не изменилось.

Малькольм Пирсон, член палаты лордов Великобритании:

"В этом столетии были изнасилованы свыше 250 тыс. молодых белых девушек в основном мужчинами-мусульманами. Многих насиловали по нескольку раз в день в течение многих лет. Что делает правительство, чтобы привлечь к ответственности власть имущих, которые закрывали на все это глаза потому, что они боялись показаться исламофобами?"

Ответа так и не последовало. Зато Стармер решил извиваться как уж и ответить Маску обвинением на обвинение, мол, сам дурак.

"Те, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно дальше, не заинтересованы в жертвах, они заинтересованы в самих себе", - сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Впрочем, кто в этой истории эгоист, покажет время и выборы. А теперь немного об Австрии. Там и без Маска как-то само все накренилось в правую сторону.

Канцлер Нехаммер ушел в отставку, а новое правительство формирует председатель "правопопулистской" и "пророссийской" политсилы. Австрийская партия свободы под руководством Герберта Кикля намерена взять бразды правления с благословления президента. Кстати, именно она одержала победу на выборах в сентябре, но из-за сговора либералов к власти тогда не пришла.

Герберт Кикль, глава Австрийской партии свободы:

"За эти 100 дней некоторые пытались изменить результаты выборов задним числом. Пытались перевернуть их с ног на голову и интерпретировать волю избирателей, создать правительство проигравших. Но я с самого начала говорил, что это безответственный эксперимент, что последнее слово еще не сказано. Я предсказывал, что правительство провалится".

Кстати, схема с австрийскими выборами очень похожа на французский сценарий. Помните, когда лидирующая партия Ле Пен во втором туре опустилась с первой строчки на третью. Там тоже хитрые умы поработали. И после того как Макрону благодаря его махинациям все еще не объявили импичмент, он, внимание, смеет обвинять других во вмешательстве в выборы.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Всего несколько недель назад Румыния была вынуждена отменить президентские выборы из-за вмешательства и манипуляций на выборах, явно приписываемых России. Кто бы мог подумать об этом всего десять лет назад? Франция сама подверглась неприемлемому вмешательству в большинство своих территорий, особенно в Новую Каледонию в последние месяцы, со стороны Азербайджана. Кто бы мог подумать? А если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии, кто бы мог себе это представить? Таков мир, в котором мы живем, в котором нам приходится заниматься дипломатией".