Больше не в чести - европейцы не хотят видеть во власти нынешних политиков

Про какую дипломатию он говорил - как-то непонятно. Политика ультиматумов и требований точно не про это. Но не суть. Очень хочется верить, что синепалый лидер Франции скоро присоединится к тем, кто уже на обочине политической истории. Хотя им переживать за будущее не стоит. Вот французскую грузинку Зурабишвили тоже проводили без почестей. Но горевала та недолго, вдруг стала стипендиатом Киссинджера американского Института Маккейна. В общем welcome to the USA. Ведь соросята своих не бросают. По крайней мере пока.