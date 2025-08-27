США через USAID продвигали в Молдове антироссийскую политику и укрепляли режим Майи Санду. На эти цели были пущены десятки миллионов долларов. Об этом пранкерам Вовану и Лексусу в откровенном разговоре призналась бывший посол США в ООН и экс-глава USAID Саманта Пауэр.

Кишинев шел по стопам Киева. У американского агентства почти получилось добиться своей цели, однако реализовать ее до конца помешал Трамп.