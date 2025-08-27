3.69 BYN
Бывший посол США в ООН рассказала, как через USAID продвигалась антироссийская политика в Молдове
Автор:Редакция news.by
США через USAID продвигали в Молдове антироссийскую политику и укрепляли режим Майи Санду. На эти цели были пущены десятки миллионов долларов. Об этом пранкерам Вовану и Лексусу в откровенном разговоре призналась бывший посол США в ООН и экс-глава USAID Саманта Пауэр.
Кишинев шел по стопам Киева. У американского агентства почти получилось добиться своей цели, однако реализовать ее до конца помешал Трамп.
Также Пауэр пожаловалась на то, что большинство политиков перестали уделять внимание "тонкому" влиянию на государства, прибегая лишь к военным поставкам. В связи с прекращением деятельности USAID бывшая глава агентства выразила опасения за исход предстоящих парламентских выборов в Молдове.