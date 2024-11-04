Ожидание - вещь эмоциональная, но оглядываясь на то, как проходила основная фаза американских президентских выборов 2024 года, уже не так сложно оценивать происходящее.

Победа республиканца Дональда Трампа была вполне прогнозируемой. Демократка же Камала Харрис не смогла скрыть нервозности и неуверенности. Лоббисты Харрис в ее борьбе за кресло в Белом доме прекрасно осознавали ситуацию надвигающегося краха. Ей оставалось одно - с хорошей миной закончить этот спектакль.

Избиратели дали понять, что демократическая партия забрела в идеологическое болото, куда не хочет попасть большинство американцев, резюмирует Wall Street Journal.

Bloomberg сделал емкий вывод: "Америка заслуживает Дональда Трампа, мир нет. Союзники США не понимают, что их ожидает, но опасаются худшего".

Так почему же Америка заслуживает Трампа? Вспомним прошлую президентскую кампанию. Хотя в США каждая из них - спектакль о мастерстве вранья, мошенничества и манипуляций. Так вот прошлая стала еще и кровавой.

В ноябре 2020 года Трамп тоже объявил себя победителем выборов еще до того, как подсчет голосов завершился. А процесс этот изнурительно затянули на целых 4 дня. В итоге сыграл эффект колеблющихся штатов. Байден волшебным образом заполучил голоса большего числа выборщиков.

Сраженный кандидат начал борьбу по нескольким фронтам. При штурме Капитолия погибли 5 человек. Позже две сотни приговорили к тюремному заключению. Против самого мятежника Трампа выдвинуты многочисленные судебные обвинения. Но миллиардер неизменно выходил сухим из воды. А теперь, да еще и после победоносно пережитых предвыборных покушений, добивается триумфа.

"Я буду управлять страной, руководствуясь простым девизом: обещания даны - обещания выполнены. Мы сдержим свои обещания. Ничто не помешает мне сдержать слово, данное вам, народу. Мы сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной", - заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Сама схема выборов в США - изощренное подспорье для манипуляций. Сначала граждане голосуют за выборщиков, затем те избирают главу государства. Победа покупается за счет выборщиков, а не избирателей. Выборщиков выдвигают парламенты штатов. Выборщики бывают несвязанными и недобросовестными. Последние, если пошли наперекор результату народного голосования, в лучшем случае отделаются штрафом. На поверхности миф о том, что Америка свободная страна больших возможностей. На самом деле здесь правит классовый интерес бюрократов, а вовсе какая-то не партийная идеология.

Вот, что пишут соседи канадцы: "Избрание Трампа - это уникальный кризис не только для США, но и для всего мира. Не стоит недооценивать глубину катастрофы. Будущее США оказалось в руках гангстера, чья единственная цель участия в этих выборах - это месть своим врагам. Мы живем во времена Нерона".

Военные конфликты в мире - локомотив для экономики США. Украина не исключение. Постоянно воюющая Америка устроила политическую и социальную трансформацию Ближнего Востока. Вторжение в Ирак и американский проект "Арабская весна" разожгли в исламском мире радикализм, что усугубило миграционные и террористические кризисы в Европе.

Politico пишет, что победа Трампа означает, что Европа больше не может полагаться на США в вопросах обороны и безопасности. Большинство стран, вероятно, максимально увеличат расходы на оборону. Победа республиканца также может означать конец военной помощи США Украине и оказание давления на Киев с целью заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, даже если условия будут более выгодными для Москвы.

Самое страшное для коллективной Европы, подсевшей на иглу гонки вооружений, - это обещание Трампа закончить конфликт в Украине в течение 24 часов после получения им президентских полномочий.

Хотя взрывной политик не уточнил, как он это сделает и сделает ли вообще. Европа снова дрейфует, снова находится в тени непредсказуемой Америки. Лидеры стран ЕС посылают Трампу поздравления с победой на выборах и пожелания процветания с надеждой на хорошее сотрудничество. Это весьма призрачные надежды. Векторы внешней политики США поменяются, уверена газета Wyborcza.

Крах Украины все же близок, и премьер польского режима в панике от того, что не успеет отхватить кусок пирога. Варшава думает, как успеть ввести войска в Западную Украину, пока это не сделала Россия. Получается, что для Европы приход Трампа в любом случае сигнал к войне. Правда, нынешний успех бодрящегося Дональда на фоне дребезжащего кукольного Джо несколько оживил общее настроение в старом свете.

"Мы будем хорошо работать с новой администрацией Трампа и посмотрим, что нас ждет впереди. У меня есть некоторый опыт работы с президентом Трампом в его прошлой каденции, поэтому есть, на что можно опираться. Очень важно, чтобы мы вместе проанализировали, каковы наши общие интересы и работали с этим", - отметила глава Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

"Будучи ближайшими союзниками, Великобритания, США будут продолжать работать вместе, чтобы защитить наши общие ценности свободы и демократии. Поужинав с избранным президентом Трампом всего несколько недель назад, я с нетерпением жду совместной работы с ним в ближайшие годы", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В отношении НАТО Трамп обещал кардинально пересмотреть цель и миссию Альянса, а также потребует от европейских держав возместить США почти 200 млрд долларов за боеприпасы, отправленные в Украину. А получатель всего возомнил себя великим поучателем. В сторону вновь избранного американского президента от киевского клоуна полетели истерично-депрессивные упреки.

"Я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения, но это не значит, что все произойдет именно так. Была ли оказана вся помощь, за которую проголосовал народ Украины, Конгресс Соединенных Штатов и та, за которую проголосовала Украина? Мы получили все пакеты помощи? Нет. Можем ли мы использовать все оружие, которое было отправлено на Украину, против врага? Нет. Есть ли у нас какие-либо ограничения в отношении военных целей, наземных объектов? Да", - сказал Владимир Зеленский.

Те же, кто в Европе стоически противостоит проамериканскому курсу Брюсселя на эскалацию, как военную, так и санкционную, ситуацию рассматривают стратегически, с разумной долей оптимизма.

"После выборов в США лагерь сторонников мира значительно увеличился. Мы не говорим о победе или поражении, мы говорим о прекращении огня и спасении человеческих жизней. Мы говорим о завершении разрушительной войны. Большинство людей придерживаются такого взгляда на войну, и их стало больше по сравнению с тем, как было до выборов. Это новые реалии, с которыми Европе следует считаться", - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Уже даже самые отъявленные страны Запада не прочь совместными усилиями подтолкнуть Киев к переговорам о мире. Это один за другим констатируют эксперты. Но удастся ли загнивающей Европе проявить единство хоть в чем-то.

Наблюдатели не исключают, что лидеры европейских стран, хлебнувшие украинского кризиса, будут рады списать на избранного Трампа все провалы. Москва же была и остается на своих уверенных позициях и в который раз напоминает.

"Мы никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было. Президент Путин каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, подчеркивает нашу позицию. Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга. Не мы прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить, но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований, сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться, за нами дело не станет", - подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.