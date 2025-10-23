Данные от Евростата: бедность в Польше аномально велика в пограничье

Евростат опубликовал последние данные об уровне бедности на территории ЕС в целом и, в частности, в Польше. Страна-соседка демонстрирует средние по Евросоюзу показатели: ниже черты бедности опустилось благосостояние 16 % поляков.



Однако тут наблюдаются две аномалии: речь идет о ситуации в Подляском и Мазурском воеводствах. Оба расположены на востоке страны и прилегают к границе. Особенно плачевной является ситуация в Подляшье. Здесь 27 % поляков живут ниже уровня бедности.



Евростат не объясняет, с чем связано такое печальное положение жителей пограничья. Этот показатель начал ухудшаться лет пять назад, есть все основания полагать, что аномальная бедность в Подляском воеводстве связана с закрытием польскими властями большинства переходов на границе.