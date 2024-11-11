Дональд Трамп займется помилованием людей, штурмовавших Капитолий в 2021 году

Дональд Трамп полон решимости заняться политикой отмены решений предыдущих властей - новоизбранный американский президент в первый же день пребывания в должности главы государства намерен помиловать осужденных по делу о штурме Капитолия.

Трамп не исключил, что помилованы будут даже те, кто признал вину, в том числе в нападении на полицейских. По словам политика, у них не было выбора. Кроме того, Трамп предположил, что на признавших вину было оказано давление.