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Дональд Трамп займется помилованием людей, штурмовавших Капитолий в 2021 году
Дональд Трамп полон решимости заняться политикой отмены решений предыдущих властей - новоизбранный американский президент в первый же день пребывания в должности главы государства намерен помиловать осужденных по делу о штурме Капитолия.
Трамп не исключил, что помилованы будут даже те, кто признал вину, в том числе в нападении на полицейских. По словам политика, у них не было выбора. Кроме того, Трамп предположил, что на признавших вину было оказано давление.
По данным СМИ, в результате беспорядков 6 января 2021 года не менее 1,5 тыс. человек были вынесены обвинения, из них более 600 человек приговорены к лишению свободы - сроки от нескольких дней до 22 лет. В настоящее время около 250 человек находятся под стражей.
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