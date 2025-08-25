3.70 BYN
Египет начал направлять военную технику и 40 тыс. солдат к границе с сектором Газы
Автор:Редакция news.by
Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как власти Египта начали перебрасывать технику к границе с сектором Газы.
По данным издания The Jerusalem Post, Каир намерен направить на приграничные территории порядка 40 тыс. военных, а также системы противовоздушной обороны и тяжелую технику.
Это вызвано обеспокоенностью египетских властей планами Тель-Авива захватить в палестинском анклаве город Газа, а также последующим усугублением гуманитарной ситуации.
В настоящий момент положение с продовольствием в Газе катастрофическое. Об этом заявил Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.