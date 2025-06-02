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Эрдоган назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле великолепными
Эрдоган назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле великолепнымиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1c7a9af-75d4-40f3-b9ff-3044a5c1663e/conversions/81dddccb-bfb4-4260-b536-eb8bd1d4cb21-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1c7a9af-75d4-40f3-b9ff-3044a5c1663e/conversions/81dddccb-bfb4-4260-b536-eb8bd1d4cb21-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1c7a9af-75d4-40f3-b9ff-3044a5c1663e/conversions/81dddccb-bfb4-4260-b536-eb8bd1d4cb21-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1c7a9af-75d4-40f3-b9ff-3044a5c1663e/conversions/81dddccb-bfb4-4260-b536-eb8bd1d4cb21-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал прошедший в Стамбуле второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины как великолепный, пишет ТАСС.
"Сегодня, как вы знаете, российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИД Хакана Фидана. И это была действительно великолепная встреча. В результате есть договоренности об обмене большего, чем тысяча, о которой договорились в прошлый раз, числа пленных. В дополнение к этому обмену пленными также есть договоренности о передаче тел погибших", - сказал он в Анкаре после заседания кабинета министров. Его выступление транслировали турецкие новостные каналы.