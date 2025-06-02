Эрдоган назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле великолепными

"Сегодня, как вы знаете, российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИД Хакана Фидана. И это была действительно великолепная встреча. В результате есть договоренности об обмене большего, чем тысяча, о которой договорились в прошлый раз, числа пленных. В дополнение к этому обмену пленными также есть договоренности о передаче тел погибших", - сказал он в Анкаре после заседания кабинета министров. Его выступление транслировали турецкие новостные каналы.