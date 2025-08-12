3.72 BYN
ЕС и Киев намерены противостоять инициативам Трампа по Украине
Европа и Киев будут "открыто противостоять" миротворческим планам президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет немецкая газета Zeit.
Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец, утверждают журналисты. При этом издание отмечает, что неизвестно, насколько глава Белого дома готов учитывать интересы Европы и отказ Зеленского уступать территории. Если Трамп проигнорирует эти моменты, трансатлантический кризис вернется и будет вдвое сильнее.
Напомним, встреча двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа. А 13 августа по инициативе канцлера ФРГ Мерца пройдет экстренный онлайн-саммит по Украине. Ожидается, что в нем примут участие Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, также главы ряда европейских стран, генсек НАТО Рютте и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.