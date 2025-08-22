ЕС перевел Украине транш на сумму более 4 млрд евро ко Дню независимости

ЕС выделил Украине более 4 млрд евро ко Дню независимости, сообщили в Еврокомиссии, уточнив, что Брюссель таким образом посылает четкий сигнал: солидарность с Киевом непоколебима.



В пресс-релизе говорится, что средства в размере 3 млрд нужны для поддержания макрофинансовой стабильности Украины, укрепления ее государственной системы и проведения реформ. Оставшийся миллиард выделен в рамках кредита, который погашается за счет прибыли от замороженных активов России.



Всего же с февраля 2022 года страны Евросоюза предоставили Киеву почти 170 млрд евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь.