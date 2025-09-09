ЕС предлагает создать над Украиной бесполетную зону за счет американцев

Европейцы изобрели новый способ разрешения украинского конфликта в свою пользу, причем не просто с участием американцев, а за их счет. Как сообщает британская газета "Файнэншл таймс", лидеры ЕС предлагают создать над Украиной бесполетную зону. Гарантировать таковую может только мощь американской ПВО.

В Киеве с этой идеей согласны: осталось только уговорить Трампа, что, впрочем, вряд ли удастся, ведь полноценное закрытие неба силами ПВО - очень дорогая операция, а Вашингтон как раз собирался свалить все финансовые тяготы украинского конфликта на плечи партнеров по НАТО.