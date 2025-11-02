ЕС продолжает искать способы конфисковать российские активы

Для начала Брюссель намерен заняться поисками неучтенных и незамороженных российских активов: допускают, что их в ЕС не менее 25 млрд. Потом государствам Евросоюза предлагают выбрать один из четырех вариантов. Первый - совместный кредит Киеву, второй - репарационный займ: то есть российские деньги выдадут в надежде потом компенсировать из репараций. Есть вариант с двусторонними соглашениями: Украина заключит договоренности о кредитах с государствами ЕС по отдельности.



Проблема в том, что охотников раскошелиться очень немного, и все они сконцентрированы в Брюсселе. Есть еще идея промежуточного кредита: деньги дадут сейчас из бюджета ЕС, а потом возместят из российских.



Москва уже заявила, что готова в ответ конфисковать европейские активы у себя, они составляют сумму никак не меньшую, чем арестованные ЕС 210 млрд евро.