ЕС разрабатывает план по сокращению потребления воды к 2030 году на 10 %

Впервые в своей истории Евросоюз вынужден разработать план по сокращению потребления воды. Документ подготовят уже в июне. Его целью станет сокращение расхода воды к 2030 году на 10 %.

ЕС страдает от сильной и продолжительной засухи, а также истощения грунтовых вод. Так, в Греции ситуация с водой настолько серьезна, что исполнительный директор крупнейшей местной компании по водоснабжению заявил: "В случае отсутствия срочных мер в Афинах в ближайшие два года может закончиться вода".