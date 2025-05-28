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ЕС разрабатывает план по сокращению потребления воды к 2030 году на 10 %
Впервые в своей истории Евросоюз вынужден разработать план по сокращению потребления воды. Документ подготовят уже в июне. Его целью станет сокращение расхода воды к 2030 году на 10 %.
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды призвал жителей союза не ждать и начать самостоятельно экономить воду, например, быстрее принимать душ.
ЕС страдает от сильной и продолжительной засухи, а также истощения грунтовых вод. Так, в Греции ситуация с водой настолько серьезна, что исполнительный директор крупнейшей местной компании по водоснабжению заявил: "В случае отсутствия срочных мер в Афинах в ближайшие два года может закончиться вода".