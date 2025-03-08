Expressen: США хотят отказаться от участия в планировании военных учений НАТО

В 2025 году все останется как было, однако с 2026-го отказ от планирования вступит в силу. По всей видимости, речь идет как минимум о частичном отказе от участия в подобных учениях. Для Европы и НАТО это обещает стать серьезным ударом, поскольку армии Старого Света не располагают квалифицированными специалистами для обеспечения крупных маневров. Американцы же намерены перебросить освободившиеся ресурсы в Юго-Восточную Азию.