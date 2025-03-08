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Expressen: США хотят отказаться от участия в планировании военных учений НАТО
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армия_инвато2025-03-08T12:23:36.000000Z00
Шведское издание Expressen сообщило сенсационную новость - США намерены отказаться от участия в планировании военных учений НАТО в Европе.
В 2025 году все останется как было, однако с 2026-го отказ от планирования вступит в силу. По всей видимости, речь идет как минимум о частичном отказе от участия в подобных учениях. Для Европы и НАТО это обещает стать серьезным ударом, поскольку армии Старого Света не располагают квалифицированными специалистами для обеспечения крупных маневров. Американцы же намерены перебросить освободившиеся ресурсы в Юго-Восточную Азию.