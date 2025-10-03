Fox News: Из-за шатдауна 16 тыс. госслужащих грозит увольнение

Администрация американского лидера Дональда Трампа может уволить 16 тыс. федеральных служащих из-за шатдауна, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на РИА Новости и телеканал Fox News.

"Президент и директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, по сообщениям, обсудили планы уволить около 16 тыс. федеральных работников в рамках прошедшей 2 октября встречи", - передает телеканал.

Эта мера рассматривается как часть более широкой кампании по массовым сокращениям и урезанию государственных расходов в условиях шатдауна.

Белый дом также планирует уменьшить федеральное финансирование в штатах и городах, которые находятся под контролем Демократической партии. В частности, речь идет об инфраструктурных проектах в Чикаго стоимостью 2,1 млрд долларов.

На фоне этих событий в Демократической партии нарастают разногласия относительно дальнейшего противостояния с республиканцами по бюджетным вопросам в связи с предстоящими в 2026 году промежуточными выборами в Конгресс. Некоторые законодатели-демократы опасаются, что сокращение финансирования и увольнения могут осложнить их переизбрание.