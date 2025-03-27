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Глава Минздрава США намерен уволить 10 тыс. работников ведомства
Глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший планирует сократить 10 тыс. сотрудников ведомства. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.
Сокращения затронут департаменты, в ведении которых находятся, в частности, реагирование на вспышки заболеваний, утверждение новых медикаментов и предоставление страховки малоимущим. Как указывает источник, с момента инаугурации президента США Дональда Трампа около 10 тыс. работников Минздрава уже уволились по собственному желанию.
Под угрозой закрытия находятся 5 из 10 региональных отделений ведомства. Указывается, что целью реорганизации здравоохранения служит централизация полномочий, находящихся в ведении различных подведомственных агентств Минздрава.
Кроме того, Кеннеди-младший намерен создать новое подразделение под названием "Администрация за здоровую Америку", которое объединит функции отделов Минздрава, занимающихся проблемами наркомании и токсикомании, а также охраны труда.
Конгресс США 12 февраля утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, ранее состоявший в Демократической партии, в ходе последних президентских выборов выдвигался на пост главы государства в качестве независимого кандидата. Позже он решил поддержать республиканца Дональда Трампа.