Глава Минздрава США намерен уволить 10 тыс. работников ведомства

Глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший планирует сократить 10 тыс. сотрудников ведомства. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

Сокращения затронут департаменты, в ведении которых находятся, в частности, реагирование на вспышки заболеваний, утверждение новых медикаментов и предоставление страховки малоимущим. Как указывает источник, с момента инаугурации президента США Дональда Трампа около 10 тыс. работников Минздрава уже уволились по собственному желанию.

Под угрозой закрытия находятся 5 из 10 региональных отделений ведомства. Указывается, что целью реорганизации здравоохранения служит централизация полномочий, находящихся в ведении различных подведомственных агентств Минздрава.

Кроме того, Кеннеди-младший намерен создать новое подразделение под названием "Администрация за здоровую Америку", которое объединит функции отделов Минздрава, занимающихся проблемами наркомании и токсикомании, а также охраны труда.