ИИ, туризм, промкооперация - как Минск укрепляет дружбу с Казанью и Уфой

Казань - старейший мегаполис Восточной Европы с тысячелетней историей. Город будто ворота в Азию. Это место встречи двух культур, которое интересно для сотрудничества другим странам, в том числе Беларуси. Какие отношение развиваются у Минска и Казани, смотрите в "Специальном репортаже".

Казань называют третьей столицей России. Это крупнейший экономический, научный, образовательный, спортивный и культурный центр. Здесь переплетается современность и самобытность.

Что связывает Минск и Казань

Минск и старейший город на Волге связывают кристальное природное богатство, дружба, которая измеряется не одним десятком лет, и общая историческая память: город трудовой доблести Казань и город-герой Минск.

Алия Загидуллина, председатель комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани (Россия):

"Великая Отечественная война не оставила ни одну семью, задела каждую. Поэтому молодежь в любом случае помнит, помнит деда, помнит прадеда, бабушек и прабабушек, которые воевали. Со всеми тыловиками у нас осталось в живых более 2 тыс".

Алия Загидуллина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f61496-3b5c-437a-acc6-09ae4083c86a/conversions/12cef7e9-408e-4ce8-b4cb-00092eeec612-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f61496-3b5c-437a-acc6-09ae4083c86a/conversions/12cef7e9-408e-4ce8-b4cb-00092eeec612-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f61496-3b5c-437a-acc6-09ae4083c86a/conversions/12cef7e9-408e-4ce8-b4cb-00092eeec612-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22f61496-3b5c-437a-acc6-09ae4083c86a/conversions/12cef7e9-408e-4ce8-b4cb-00092eeec612-xl-___webp_1920.webp 1920w

"На самом деле город не зря носит звание "Город трудовой доблести", потому что здесь в Великую Отечественную войну работало много предприятий, которые как раз ковали Победу", - обозначила она.

Минск и Казань стали еще ближе, закрепив партнерство соглашением о побратимстве в декабре 2024 года в Беларуси. А развитию новых бизнес-инициатив и совместных проектов дали старт в Казани.

"Мы договорились о конкретных шагах, и если в Минске подписали рамочные соглашения, то сегодня уже конкретную дорожную карту по мероприятиям, - отметил мэр г. Казани Ильсур Метшин. - Минск является примером образцового ведения городского хозяйства не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами".

Предприниматели, представители сферы туризма, культуры, искусства и образования - симбиоз профессионалов тогда собрался на площадке бизнес-форума. Итогом стали десятки соглашений.

Ильдар Шакиров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/809df105-c5f7-45ad-bca1-2c9f85405342/conversions/525bcd45-5dda-41f1-9de8-687e1889ff20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/809df105-c5f7-45ad-bca1-2c9f85405342/conversions/525bcd45-5dda-41f1-9de8-687e1889ff20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/809df105-c5f7-45ad-bca1-2c9f85405342/conversions/525bcd45-5dda-41f1-9de8-687e1889ff20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/809df105-c5f7-45ad-bca1-2c9f85405342/conversions/525bcd45-5dda-41f1-9de8-687e1889ff20-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ильдар Шакиров, замруководителя исполнительного комитета г.Казани:

"Половина всего автопарка автобусов - это МАЗы. За прошлый год мы также дополнительно приобрели более 60 троллейбусов МАЗ. Мы очень рассчитываем на то, чтобы были новые подобные успешные проекты".

Сотрудничество с Казанью в сфере IT

У Минска и Казани есть перспективы сотрудничества в сфере IT.

IT-парк в Татарстане носит имя Башира Рамеева не случайно. Это советский ученый, который стоял у истоков создания первых вычислительных машин. Современный центр открыли 3 года назад. Сегодня это площадка для более чем полутысячи компаний различного профиля. С пропиской в деловом квартале ведущая IT-компания России, коворкинг, детский технопарк, конференц-залы, Стартап Хаб и Киберпарк.

"Сама площадка является экосистемой, куда можно прийти любому желающему. И территория почти 50 тыс. кв. м", - обозначила сотрудник IT-парка им. Башира Рамеева Гузель Сафиуллина.

IT-парк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f6d54d0-8280-46f6-b3b4-294e1467ceee/conversions/51fa4aa3-265a-4e0c-b6f3-506c186cd0d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f6d54d0-8280-46f6-b3b4-294e1467ceee/conversions/51fa4aa3-265a-4e0c-b6f3-506c186cd0d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f6d54d0-8280-46f6-b3b4-294e1467ceee/conversions/51fa4aa3-265a-4e0c-b6f3-506c186cd0d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f6d54d0-8280-46f6-b3b4-294e1467ceee/conversions/51fa4aa3-265a-4e0c-b6f3-506c186cd0d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

"Казанских технопарков несколько: один из самых первых российских технопарков - технопарк "Идея", также технопарк "Химград" и казанский IT-парк. И очень интересно то, что на старте этих всех проектов участвовали белорусы".

Культурное сотрудничество с Казанью

Сотрудничество городов-побратимов идет от промышленности и современных технологий к образованию и культуре.

Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска:

"Мы подписали очень важный договор о сотрудничестве с самым крупным, самым, наверное, знаменитым музеем города Казани, Национальным музеем Татарстана. И, конечно же, для нас это перспектива очень плодотворного развития".

Связи Уфы и Минска

Уфа - самобытная столица Башкортостана, город-миллионник с историей в 451 год. Уфа расположилась на живописных берегах реки Белой. Отсюда путь к башкирским горам, термальным источникам и санаториям.

В городе десятки парков, пешеходные зоны, канатная дорога, пляжи и культурные достопримечательности.

Уфа - город машиностроителей, химиков, энергетиков. Здесь расположены флагманы российской промышленности, один из старейших нефтеперерабатывающих комплексов России. Развита фармацевтика, пищевая и легкая промышленность. На эти сферы делали акцент и в укреплении двухстороннего сотрудничества Минска и Уфы.

Сюда приезжают, чтобы окунуться в гастрономический колорит Поволжья. Башкирский мед, кумыс, мясо, выпечка славятся далеко за пределами республики. Также здесь можно увидеть самый большой конный монумент в Европе - памятник национальному герою Салавату Юлаеву.

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Константин Климин, представитель Башкортостана при Торговом представительстве России в Беларуси:

"Объединяет нас много. Только в рамках одного месяца у нас планируется три больших мероприятия. Уже большая делегация, больше 20 человек, была на "Белагро". Активно поработали, провели много встреч, в том числе с министром сельского хозяйства Беларуси".

Промкооперация с Уфой

Стремительно развиваются совместные инициативы Минска и Уфы и приносят плюс в экономику двух стран. Коллаборация МАЗ и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода в топе сотрудничества. Если еще 5 лет назад объемы выпуска составляли до 60 единиц техники, то сейчас производят свыше 300 троллейбусов в год.

Ратмир Мавлиев, мэр г. Уфы (Россия):

"Сегодня наше предприятие совместное входит в топ-3 самых крупных производителей электротранспорта. Это достойный результат, который мы смогли достичь за очень короткое время. Речь идет о буквально трех годах. И мы дальше продолжаем развиваться, нас очень интересует приобретение коммунальной техники, которая сегодня производится в Уфе. Она себя очень достойно зарекомендовала".

Ратмир Мавлиев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff449fd-8308-4a52-a5da-701b4e788b77/conversions/95a2c433-8f6c-40c6-9e39-3e080dd02d26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff449fd-8308-4a52-a5da-701b4e788b77/conversions/95a2c433-8f6c-40c6-9e39-3e080dd02d26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff449fd-8308-4a52-a5da-701b4e788b77/conversions/95a2c433-8f6c-40c6-9e39-3e080dd02d26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff449fd-8308-4a52-a5da-701b4e788b77/conversions/95a2c433-8f6c-40c6-9e39-3e080dd02d26-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы видим дальнейшее наше развитие в части торговых отношений. В Уфе представлены более 30 магазинов с белорусской продукцией, и она пользуется популярностью", - заметил он.

Сотрудничество с Уфой в сфере туризма

Белорусская столица ждет в гости туристов из Уфы. Вопрос, как преодолеть более 2 тыс. км, не стоит. Города связывает прямой авиарейс.

В сфере туризма реализуются и совместные проекты, в том числе Башкирско-белорусское долголетие". "Это цепочка автобусных туров из Уфы в Беларусь, транспорт будет ездить ежемесячно до Нового года, пока договор заключен", - обозначил директор информационно-туристического центра "Минск" Алексей Русакевич.

Интересы Беларуси в Уфе

Опыт Уфы также интересен белорусской стороне. В мэрии презентовали технологию с искусственным интеллектом, которая помогает в управлении городом-миллионником. От благоустройства до безопасности - все о городе в режиме реального времени 24 на 7 можно узнать в ситуационном центре. Умная система поможет спасателям, к примеру, в поиске человека. Или подскажет, где из семи районов Уфы требуется ямочный ремонт.

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