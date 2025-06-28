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ИИ, туризм, промкооперация - как Минск укрепляет дружбу с Казанью и Уфой
Казань - старейший мегаполис Восточной Европы с тысячелетней историей. Город будто ворота в Азию. Это место встречи двух культур, которое интересно для сотрудничества другим странам, в том числе Беларуси. Какие отношение развиваются у Минска и Казани, смотрите в "Специальном репортаже".
Казань называют третьей столицей России. Это крупнейший экономический, научный, образовательный, спортивный и культурный центр. Здесь переплетается современность и самобытность.
Что связывает Минск и Казань
Минск и старейший город на Волге связывают кристальное природное богатство, дружба, которая измеряется не одним десятком лет, и общая историческая память: город трудовой доблести Казань и город-герой Минск.
Алия Загидуллина, председатель комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани (Россия):
"Великая Отечественная война не оставила ни одну семью, задела каждую. Поэтому молодежь в любом случае помнит, помнит деда, помнит прадеда, бабушек и прабабушек, которые воевали. Со всеми тыловиками у нас осталось в живых более 2 тыс".
"На самом деле город не зря носит звание "Город трудовой доблести", потому что здесь в Великую Отечественную войну работало много предприятий, которые как раз ковали Победу", - обозначила она.
Минск и Казань стали еще ближе, закрепив партнерство соглашением о побратимстве в декабре 2024 года в Беларуси. А развитию новых бизнес-инициатив и совместных проектов дали старт в Казани.
"Мы договорились о конкретных шагах, и если в Минске подписали рамочные соглашения, то сегодня уже конкретную дорожную карту по мероприятиям, - отметил мэр г. Казани Ильсур Метшин. - Минск является примером образцового ведения городского хозяйства не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами".
Предприниматели, представители сферы туризма, культуры, искусства и образования - симбиоз профессионалов тогда собрался на площадке бизнес-форума. Итогом стали десятки соглашений.
Ильдар Шакиров, замруководителя исполнительного комитета г.Казани:
"Половина всего автопарка автобусов - это МАЗы. За прошлый год мы также дополнительно приобрели более 60 троллейбусов МАЗ. Мы очень рассчитываем на то, чтобы были новые подобные успешные проекты".
Сотрудничество с Казанью в сфере IT
У Минска и Казани есть перспективы сотрудничества в сфере IT.
IT-парк в Татарстане носит имя Башира Рамеева не случайно. Это советский ученый, который стоял у истоков создания первых вычислительных машин. Современный центр открыли 3 года назад. Сегодня это площадка для более чем полутысячи компаний различного профиля. С пропиской в деловом квартале ведущая IT-компания России, коворкинг, детский технопарк, конференц-залы, Стартап Хаб и Киберпарк.
"Сама площадка является экосистемой, куда можно прийти любому желающему. И территория почти 50 тыс. кв. м", - обозначила сотрудник IT-парка им. Башира Рамеева Гузель Сафиуллина.
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
"Казанских технопарков несколько: один из самых первых российских технопарков - технопарк "Идея", также технопарк "Химград" и казанский IT-парк. И очень интересно то, что на старте этих всех проектов участвовали белорусы".
Культурное сотрудничество с Казанью
Сотрудничество городов-побратимов идет от промышленности и современных технологий к образованию и культуре.
Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска:
"Мы подписали очень важный договор о сотрудничестве с самым крупным, самым, наверное, знаменитым музеем города Казани, Национальным музеем Татарстана. И, конечно же, для нас это перспектива очень плодотворного развития".
Связи Уфы и Минска
Уфа - самобытная столица Башкортостана, город-миллионник с историей в 451 год. Уфа расположилась на живописных берегах реки Белой. Отсюда путь к башкирским горам, термальным источникам и санаториям.
В городе десятки парков, пешеходные зоны, канатная дорога, пляжи и культурные достопримечательности.
Уфа - город машиностроителей, химиков, энергетиков. Здесь расположены флагманы российской промышленности, один из старейших нефтеперерабатывающих комплексов России. Развита фармацевтика, пищевая и легкая промышленность. На эти сферы делали акцент и в укреплении двухстороннего сотрудничества Минска и Уфы.
Сюда приезжают, чтобы окунуться в гастрономический колорит Поволжья. Башкирский мед, кумыс, мясо, выпечка славятся далеко за пределами республики. Также здесь можно увидеть самый большой конный монумент в Европе - памятник национальному герою Салавату Юлаеву.
Константин Климин, представитель Башкортостана при Торговом представительстве России в Беларуси:
"Объединяет нас много. Только в рамках одного месяца у нас планируется три больших мероприятия. Уже большая делегация, больше 20 человек, была на "Белагро". Активно поработали, провели много встреч, в том числе с министром сельского хозяйства Беларуси".
Промкооперация с Уфой
Стремительно развиваются совместные инициативы Минска и Уфы и приносят плюс в экономику двух стран. Коллаборация МАЗ и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода в топе сотрудничества. Если еще 5 лет назад объемы выпуска составляли до 60 единиц техники, то сейчас производят свыше 300 троллейбусов в год.
Ратмир Мавлиев, мэр г. Уфы (Россия):
"Сегодня наше предприятие совместное входит в топ-3 самых крупных производителей электротранспорта. Это достойный результат, который мы смогли достичь за очень короткое время. Речь идет о буквально трех годах. И мы дальше продолжаем развиваться, нас очень интересует приобретение коммунальной техники, которая сегодня производится в Уфе. Она себя очень достойно зарекомендовала".
"Мы видим дальнейшее наше развитие в части торговых отношений. В Уфе представлены более 30 магазинов с белорусской продукцией, и она пользуется популярностью", - заметил он.
Сотрудничество с Уфой в сфере туризма
Белорусская столица ждет в гости туристов из Уфы. Вопрос, как преодолеть более 2 тыс. км, не стоит. Города связывает прямой авиарейс.
В сфере туризма реализуются и совместные проекты, в том числе Башкирско-белорусское долголетие". "Это цепочка автобусных туров из Уфы в Беларусь, транспорт будет ездить ежемесячно до Нового года, пока договор заключен", - обозначил директор информационно-туристического центра "Минск" Алексей Русакевич.
Интересы Беларуси в Уфе
Опыт Уфы также интересен белорусской стороне. В мэрии презентовали технологию с искусственным интеллектом, которая помогает в управлении городом-миллионником. От благоустройства до безопасности - все о городе в режиме реального времени 24 на 7 можно узнать в ситуационном центре. Умная система поможет спасателям, к примеру, в поиске человека. Или подскажет, где из семи районов Уфы требуется ямочный ремонт.
"Видеопоток прослеживает искусственный интеллект. Благодаря некоторым алгоритмам выявляются определенные инциденты. Эти инциденты садятся на карту города Уфы. И наши службы понимают, где и какие проблемы возникают. Город получил мощную систему, которая автоматизировала массу процессов в городе Уфа", - отметил директор Центра информационных технологий г. Уфы Руслан Гайсин.