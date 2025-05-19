Истерия Запада: учения НАТО являются ответом на белорусско-российские маневры "Запад-2025"

В Литве стартовали учения НАТО IronWolf и Defende. Они стали ответом на предстоящие белорусско-российские маневры "Запад-2025". Альянс на протяжении нескольких месяцев рассказывал европейцам об угрозе с Востока, при этом планомерно готовясь к тренировке и перебрасывая десятки тысяч военнослужащих к белорусским и российским границам. Что стоит за учениями альянса и кто на самом деле является угрозой безопасности в Европе - в новом выпуске "По форме".

Истерия в политических и военных кругах Европы продолжается. Одной из главных тем дня по-прежнему остаются белорусско-российские учения "Запад-2025".

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Западная пресса то и дело пестрит заголовками "о планируемом нападении армий Союзного государства на страны Восточной Европы". Наблюдая за их внутренней обстановкой, можно сделать вывод, что либо у них действительно развилась паранойя, либо это является отвлекающими маневрами для общества, чтобы скрыть их милитаристские движения, т. к. можно сбиться со счета, сколько одновременно учений проводится у белорусских рубежей. Кто же на самом деле является угрозой безопасности на восточном фланге?

Совместные учения Беларуси и России "Запад" проходят планово раз в 3-4 года. Они являются экзаменом для армий двух государств. Их цель - укрепить военную интеграцию Беларуси и России и отработать совместные действия в условиях потенциальной угрозы.

Особенность тренировки в 2025 году заключается в том, что она будет сопряжена с маневрами ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября. Основной эпизод союзных учений развернется в середине сентября, а увязка с маневрами Организации подчеркивает стремление Минска и Москвы усилить региональный альянс. Всего в тренировке примут участие около 13 тыс. военнослужащих.

На сегодняшний день это является практически всей информацией о предстоящих маневрах. Несмотря на довольно ясный посыл учений, новость об этом вызвала настолько сильное беспокойство у соседей с запада, что нафантазировавшись об угрозе, они решили дать "ответ" Союзному государству и провести свои учения, дабы продемонстрировать военные мускулы и показать, что они не боятся славянских соседей.

На ближайшие два месяца территория Европы станет ареной для масштабных учений НАТО "Defender-25" - это 6-я тренировка армий США в Европе, проводимая под руководством Европейского командования Америки. По словам командующего группировкой войск, "Defender" демонстрирует "глобальное сдерживание", отрабатывая логистику и боевое взаимодействие в масштабах, не имеющих аналогов в мире. Это заявление уже пропитано глобалистскими смыслами и звучит угрожающе.

В маневрах НАТО участвуют около 25 тыс. военнослужащих из США и 18 стран-партнеров альянса. Учения охватывают регион от Арктики до Черноморья, с акцентом на Прибалтику и Восточную Европу. Учения запланированы в три этапа. Альянс будет тренироваться в воздушно-десантных операциях, проводить артиллерийские и ракетные стрельбы, переправляться через водные преграды, отрабатывать вопросы киберзащиты. Все это будет проходить в довольно большой компании - на каждом этапе задействовано около 10 тыс. военных.

"Defender-25" позиционируется как оборонительное мероприятие, направленное на сдерживание "агрессоров" и укрепление восточного фланга НАТО. Россия прямо не упоминается, но американский генерал Кристофер Каволи ранее называл ее главной угрозой.

В свою очередь "Запад-2025" декларирует оборонительные цели, но воспринимается Европой как демонстрация силы и возможная подготовка к эскалации. К слову, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не смог прокомментировать белорусско-российские учения. Неужели американская разведка так плохо работает?

"У меня нет информации, которой я бы мог поделиться. Мы знаем, что учения проходят регулярно, но другой информации у меня нет", - прокомментировал он.

Риски эскалации остаются по-прежнему высокими. Для предотвращения конфликта необходимы меры доверия, например, такие как соблюдение Венского документа и участие международных наблюдателей, что Минск уже сделал, уведомив всех участников Договора о предстоящих учениях.

Тем, кто за кордоном волнуется за боевую подготовку и проводимые маневры Беларуси, советуем еще раз взглянуть на свое расписание - только на сегодняшний день одновременно Польша и страны Прибалтики проводят несколько учений. В Литве стартовали учения Iron Wolf 2025-I и Storm Defender 2025. В Эстонии начались маневры Siil 2025. Военные Литвы и Польши проводят учения по обороне Сувалкского коридора. Польша начала совместную с США, Британией и Швецией миссию по защите воздушного пространства. В мае в Литве пройдут масштабные военные учения.