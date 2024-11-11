В силу вступила вся нормативно-правовая база нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС.
О том, какой бюджет заложен в ЕАЭС на 2025 год, за счет каких источников он состоится и какие проекты находятся на рассмотрении в ЕЭК в настоящий момент, рассказала член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян в проекте "Актуальное интервью".
Гоар Барсегян, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:
"Источником финансирования является бюджет Евразийского экономического союза. В 2025 году в распоряжении комиссии будет порядка 5 млрд рублей на финансирование кооперационных проектов в странах-членах Союза".
Также Гоар Барсегян призвала бизнес активнее подключаться к механизму: "Деньги у нас есть. Надо пользоваться".
"На сегодняшний день в Евразийской экономической комиссии находятся на рассмотрении три кооперационных проекта - два в Российской Федерации и один в Республике Казахстан. В этих проектах участвуют Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация", - отметила министр.
Гоар Барсегян рассказала, что проекты охватывают такие отрасли, как химическое производство, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение. Работа над ними ведется в установленном порядке. "Считаю такой результат положительным для запущенного менее чем полгода назад пилотного проекта. Отмечу, что два проекта в сферах сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения суммарной стоимостью порядка 1,5 млрд российских рублей запланированы к рассмотрению буквально на следующей неделе в заседании коллеги. Я очень надеюсь, что по двум проектам у нас будут приняты уже положительные решения", - подытожила министр.