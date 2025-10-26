3.67 BYN
Кардинал Гуджеротти: Очень доволен моим визитом, для меня Беларусь - вторая родина
Префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал Клаудио Гуджеротти - специальный посланник Папы Льва XIV на столетие Пинской епархии очень доволен своим визитом в Беларусь. Об этом он рассказал 26 октября в Бресте, пишет БЕЛТА.
Кардинал Клаудио Гуджеротти принял участие в торжествах по случаю юбилея Брестской епархии в двух городах. Накануне мероприятия прошли в Пинске в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, 26 октября - в брестском костеле Воздвижения Святого Креста. Спецпосланник Папы сегодня встретился с молодежью, а затем на святой мессе возглавил литургию. Одна из прихожанок подарила ему букет васильков, с ними в руках кардинал вышел на праздничную службу.
"Очень доволен моим визитом. Для меня Беларусь - вторая родина. Мне приносит удовольствие общение с людьми, контакт с общиной католиков, которая растет, укрепляется, а также контакты с моими православными друзьями (завтра я пойду встретиться с митрополитом Вениамином) и встречи с местными властями. Я восхищен местными людьми, их простотой, открытостью, которые не ставят каких-то преград между собой и человеком, которого видят", - поделился префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане.
Клаудио Гуджеротти был Апостольским нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 год. Обращаясь к верующим во время мессы, он заметил, что в ту пору уезжал из нашей страны довольный, но с чувством ностальгии. В этот раз он увезет новые впечатления. "Я встретил новых людей. Вообще-то Беларусь я очень хорошо знаю. И все новое - это прежде всего люди, с которыми я встречаюсь", - отметил специальный посланник Льва XIV на столетие Пинской епархии.