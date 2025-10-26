Кардинал Гуджеротти: Очень доволен моим визитом, для меня Беларусь - вторая родина

Префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал Клаудио Гуджеротти - специальный посланник Папы Льва XIV news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bfd85-745e-49eb-9ba7-2e8ce0f506ca/conversions/3c2fe238-4cdb-464c-be35-349dc5884365-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bfd85-745e-49eb-9ba7-2e8ce0f506ca/conversions/3c2fe238-4cdb-464c-be35-349dc5884365-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bfd85-745e-49eb-9ba7-2e8ce0f506ca/conversions/3c2fe238-4cdb-464c-be35-349dc5884365-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bfd85-745e-49eb-9ba7-2e8ce0f506ca/conversions/3c2fe238-4cdb-464c-be35-349dc5884365-xl-___webp_1920.webp 1920w

Префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал Клаудио Гуджеротти - специальный посланник Папы Льва XIV на столетие Пинской епархии очень доволен своим визитом в Беларусь. Об этом он рассказал 26 октября в Бресте, пишет БЕЛТА.

Кардинал Клаудио Гуджеротти принял участие в торжествах по случаю юбилея Брестской епархии в двух городах. Накануне мероприятия прошли в Пинске в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, 26 октября - в брестском костеле Воздвижения Святого Креста. Спецпосланник Папы сегодня встретился с молодежью, а затем на святой мессе возглавил литургию. Одна из прихожанок подарила ему букет васильков, с ними в руках кардинал вышел на праздничную службу.

"Очень доволен моим визитом. Для меня Беларусь - вторая родина. Мне приносит удовольствие общение с людьми, контакт с общиной католиков, которая растет, укрепляется, а также контакты с моими православными друзьями (завтра я пойду встретиться с митрополитом Вениамином) и встречи с местными властями. Я восхищен местными людьми, их простотой, открытостью, которые не ставят каких-то преград между собой и человеком, которого видят", - поделился префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане.