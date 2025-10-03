3.69 BYN
ХАМАС отверг план Трампа
Автор:Редакция news.by
План не сработал - высший военный лидер ХАМАС отверг мирное предложение Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Проект соглашения он назвал неприемлемым и обреченным на провал.
По его словам, план служит интересам Израиля и игнорирует интересы палестинского народа. В свою очередь Трамп заявил: "Если это соглашение последнего шанса не будет достигнуто, начнется такой ад, какого никто никогда не видел".
Напомним, предложение американского президента по Газе предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод израильских войск из сектора и заморозку боевых действий в обмен на освобождение всех заложников. План также предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок.