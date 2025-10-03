ХАМАС отверг план Трампа

План не сработал - высший военный лидер ХАМАС отверг мирное предложение Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Проект соглашения он назвал неприемлемым и обреченным на провал.

По его словам, план служит интересам Израиля и игнорирует интересы палестинского народа. В свою очередь Трамп заявил: "Если это соглашение последнего шанса не будет достигнуто, начнется такой ад, какого никто никогда не видел".