Когда перестанет существовать Литва и что такое чудо в политике, рассказал экс-евродепутат

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Страны Прибалтики ждет печальное будущее. Таким мнением поделился экс-евродепутат, журналист Андрей Мамыкин в проекте "Актуальное интервью".

"Я, конечно, не держал в руках этого доклада, но я говорил с человеком, который читал внутренний документ НАТО. И в одном из этих аналитических документов было сказано, что максимум через 30 лет государство под названием Литовская Республика существовать не будет. Вероятно, то же самое в прогнозах можно сказать и о Латвийской Республике, и об Эстонской Республике", - отметил журналист.

На территории Латвии фактически проживает почти 2 млн человек. Однако, по данным мобильных операторов, на территории страны включено и работает только 900 тыс. сим-карт мобильной связи. "Кто-то уехал в Россию, кто-то в Беларусь. То есть депопуляция Прибалтики идет со стремительной скоростью. Именно поэтому ее ждет печальное будущее, если только не произойдет чудо", - подчеркнул Андрей Мамыкин.