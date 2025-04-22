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Курчак: Западные элиты насквозь пронизаны идеологией нацизма
Пока в Беларуси все готовятся к празднованию 80-летия Великой Победы, на Западе европейцам участвовать в каких-то мероприятиях, приуроченных к этой дате, запрещают. Что послужило причиной такого отношения к истории, рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак в "Актуальном интервью".
Говоря о такой теме, депутат упомянула бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который всегда чтил память тех, кто освободил Европу от нацизма. "И некогда он сказал: "Я никогда не забуду подвиг советского солдата". При освобождении его родного норвежского города погибло больше советских солдат, чем его земляков", - заметила она.
К сожалению, время таких политиков ушло. И на сегодняшний день мы констатируем, что западные элиты насквозь пронизаны идеологией нацизма.
"Безусловно, есть еще здравые силы и здравые умы в Европейском союзе. Он никогда не был и никогда не будет един. И мы сегодня четко видим, как зреет европейский протест против политики главы европейской дипломатии Каи Каллас", - заметила Анжелика Курчак.
Она также обозначила свое согласие с мнением спикера Госдумы России Вячеслава Володина, который сказал, что Каллас нужно снять с должности и отдать ее под международный трибунал ООН. "Это действительно так, потому что тех, кто сегодня сеет вражду и ненависть между странами, тех, кто сегодня накаляет конфликт вместо того, чтобы стремиться к миру, действительно, нужно предавать суду", - считает гость "Актуального интервью".
Депутат обратила внимание и на то, что в Западной Европе проживают выжившие узники нацизма, и они не имеют возможности прийти к памятникам, посвященным Второй мировой войне, ведь они разрушены. Они могут приходить только к могилам, которые там сохранились. "И это неуважение собственного народа (со стороны западных элит - прим. ред.). Это неуважение тех людей, которые действительно ковали победу и освободили страны Европы от этой идеологии", - сказала Анжелика Курчак.