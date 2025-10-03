Литовцы с опасением ждут отопительный сезон

Наступление отопительного сезона вызывает у литовцев серьезную озабоченность: 36 % граждан страны собираются сократить иные траты, чтобы хватило денег на обогрев.



Для 18 % отопительный сезон стал катастрофой: они даже намерены сократить расходы на лекарства и пропитание, 4 % литовцев не собираются платить за обогрев вообще: просто потому, что им это не по силам.



Примечательно, что больше всего проблем оплата отопления создает для 30-летних: обычно люди в этом возрасте являются самыми платежеспособными. А вот мириться с тем, что придется померзнуть, чаще всего готовы пожилые литовцы: из них 40 % намерены прикрутить вентили батарей для экономии.