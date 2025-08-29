Восточный фланг НАТО хотят окончательно превратить в милитаризованную зону. Пограничная служба Литвы объявила о старте совместного с Польшей проекта по укреплению охраны границы с Беларусью. Повод не меняется: это нелегальная миграция, которая якобы имеет место со стороны нашей страны.

Потратить на реализацию проекта планируют почти 2 млн евро, более 1,5 млн из них рассчитывают получить из фондов ЕС. И это при том, что Литва уже реализует проект по созданию зон контрмобильности: накануне "зубы дракона" появились на границе в пунктах пропуска "Шумскас" - "Лоша", "Лаворишкес" - "Котловка" и "Мядининкай" - "Каменный Лог".