Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва намерена построить трехуровневую линию обороны на границе с Россией и Беларусью

Минобороны Литвы объявило о намерениях перейти к строительству единой трехуровневой оборонительной линии, которая должна будет иметь глубину 50 км и обеспечить усиленный контроль на границе с Россией и Беларусью.

Линия обороны будет состоять из трех эшелонов, включающих противотанковые рвы, минные поля, укрепленные позиции с окопами, а также инженерные заграждения.

Все это будет интегрировано с проектами НАТО и Евросоюза, а основная задача - замедлить движение российских войск и продержаться до прибытия основных сил альянса.

Литваграница