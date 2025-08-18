3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Литва намерена построить трехуровневую линию обороны на границе с Россией и Беларусью
Автор:Редакция news.by
Минобороны Литвы объявило о намерениях перейти к строительству единой трехуровневой оборонительной линии, которая должна будет иметь глубину 50 км и обеспечить усиленный контроль на границе с Россией и Беларусью.
Линия обороны будет состоять из трех эшелонов, включающих противотанковые рвы, минные поля, укрепленные позиции с окопами, а также инженерные заграждения.
Все это будет интегрировано с проектами НАТО и Евросоюза, а основная задача - замедлить движение российских войск и продержаться до прибытия основных сил альянса.