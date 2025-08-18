Литва намерена построить трехуровневую линию обороны на границе с Россией и Беларусью

Минобороны Литвы объявило о намерениях перейти к строительству единой трехуровневой оборонительной линии, которая должна будет иметь глубину 50 км и обеспечить усиленный контроль на границе с Россией и Беларусью.

Линия обороны будет состоять из трех эшелонов, включающих противотанковые рвы, минные поля, укрепленные позиции с окопами, а также инженерные заграждения.