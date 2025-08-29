3.69 BYN
Литва объявила о старте совместного с Польшей проекта по усилению границы с Беларусью
Восточный фланг НАТО хотят окончательно превратить в милитаризованную зону. Здесь небольшая ремарка. Североатлантический альянс десятилетиями нас убеждал, что не будут расширяться на восток, и вот они уже на нашей границе.
Пограничная служба Литвы объявила о старте совместного с Польшей проекта по усилению границы с Беларусью. Официальный повод не меняется - это нелегальная миграция, которая якобы имеет место со стороны нашей страны.
Усилить военную инфраструктуру Литва собирается с помощью неких технологических решений, приобретения спецоборудования, расширенного использования беспилотников, а также наращивания сотрудничества литовских и польских погранслужб.
Пока фигурирует сумма на все про все в 2 млн евро. Пока скромно. Но, вы же понимаете, это только начало. Накануне, например, на литовской границе в ряде пунктов пропуска появились "зубы дракона".