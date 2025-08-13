Литва планирует развивать полигон в Пабраде

Местные злополучные болота, в которых уже утонули четверо американских военных, не помешали литовцам придумать 20-летний план по развитию полигона. Как отмечается, новая инфраструктура Пабраде будет построена с учетом потребностей армии США.

В военном ведомстве добавили, что уже этой осенью на полигоне откроются новые административные здания, складские и жилые помещения. Задача - сделать так, чтобы американцы чувствовали себя в Литве "как дома".