Литва планирует развивать полигон в Пабраде
Автор:Редакция news.by
Литва намеревается развивать полигон в Пабраде, сообщает Минобороны страны.
Местные злополучные болота, в которых уже утонули четверо американских военных, не помешали литовцам придумать 20-летний план по развитию полигона. Как отмечается, новая инфраструктура Пабраде будет построена с учетом потребностей армии США.
В военном ведомстве добавили, что уже этой осенью на полигоне откроются новые административные здания, складские и жилые помещения. Задача - сделать так, чтобы американцы чувствовали себя в Литве "как дома".